El Real Murcia ata a Mounir Errahaly para reforzar el lateral izquierdo

La dirección deportiva del Real Murcia, comandada por Manolo Sánchez Breis, tiene encarrilada, a falta de firma, una de las piezas que faltaban para terminar de perfilar la plantilla de cara a la exigente temporada que se avecina. Mounir Errahaly (26 años) será en las próximas horas nuevo jugador grana, reforzando un carril izquierdo que recupera efectivos y competencia natural.

El futbolista de origen marroquí, criado futbolísticamente en la cantera del UCAM Murcia y con un amplio bagaje en el fútbol de bronce, llega a Nueva Condomina tras un año de idas y venidas. El pasado verano firmó por la UD Ibiza tras deslumbrar en el Yeclano Deportivo, y en el mercado invernal de 2026 salió cedido a Unionistas de Salamanca para buscar los minutos que se le resistían en las islas. Ahora, Mounir regresará a una ciudad que conoce a la perfección para vestir la elástica grana.

Vocación ofensiva y competencia con Cristo

Mounir destaca principalmente por ser un lateral de largo recorrido, potente y con una clara vocación ofensiva. Su mejor versión se vio en la campaña 24-25 en Yecla, de la mano de Adrián Hernández, donde disputó 38 partidos y anotó 3 goles, demostrando que su fuerte reside en incorporarse al ataque y generar superioridades por fuera. Aunque en la faceta defensiva ha mostrado lagunas en ciertos escenarios, su despliegue físico y su capacidad para ganar línea de fondo aportan un perfil muy asociativo y punzante para el esquema grana.

Con su incorporación, el Real Murcia solucionará uno de los quebraderos de cabeza del pasado curso. El técnico grana contará con dos especialistas puros para el lateral izquierdo, ya que Mounir competirá directamente con Cristo Romero. Esta llegada da oxígeno también a la planificación defensiva, liberando a un Jorge Mier que tuvo que actuar a pierna cambiada en esa demarcación durante varias fases del campeonato anterior debido a la falta de efectivos.

Experiencia contrastada en Primera Federación

A sus 26 años, Errahaly es un viejo conocido de la categoría. Además de sus experiencias en Ibiza, Salamanca y Yecla, ha defendido los colores de escuadras como el Águilas FC, CD Guijuelo o la SD Tarazona. Su conocimiento del grupo y su madurez competitiva son avales suficientes para un Real Murcia que busca dar el salto definitivo de calidad en su retaguardia y, sobre todo, dinamita en sus transiciones de ataque. El carril zurdo del Nueva Condomina en breve tendrá dueño duplicado y ahora las opciones de jugar con línea de cinco, con dos carrileros, aumenta.