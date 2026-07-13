Ocho semanas para construir el nuevo Real Murcia de Guilló

Sabiendo que una de las virtudes del murcianismo no es la paciencia y teniendo en cuenta el duro inicio liguero que tendrá que afrontar el Real Murcia en la temporada 26-27 en el Grupo II de Primera RFEF, Sergi Guilló no podrá despistarse durante las ocho semanas que durará la pretemporada grana, una pretemporada que comienza oficialmente el miércoles, con el primer entrenamiento, y en la que los amistosos veraniegos se compaginarán con la disputa de la fase regional de la Copa Federación. Pero antes de que el Real Murcia abra el capítulo de bolos -el primero está fijado para el 25 de julio ante el Port Vale en Pinatar Arena-, Sergi Guilló tendrá la oportunidad de medir cómo va la planificación del nuevo proyecto murcianista.

Será el miércoles cuando tenga lugar el primer entrenamiento, una sesión que será la puesta de largo de los seis fichajes realizados hasta ahora -Dani Jiménez, Víctor Olmedo, Joan Rojas, Javi Mier, Chema Núñez y Javi Moreno-, a la espera de que se confirme la vuelta de Joel Jorquera. Junto a esas caras nuevas estarán los que siguen, que no son pocos. Y es que el Real Murcia ha logrado mantener parte del bloque, volviendo a contar con futbolistas como Piñeiro, Jorge Mier, Alberto González, Óscar Gil, Héctor Pérez, Antxón Jaso, Cristo Romero, Moyita, Palmberg, Flakus y Ortuño. No faltarán tampoco futbolistas del filial como Jorge Pérez, Yoldi o Alejandro Meca entre otros, jugadores que no tendrán ficha del primer equipo pero que estarán en estas primeras semanas de entrenamiento.

La pretemporada del Real Murcia, en datos / ChatGPT

La gran incógnita está en saber qué ocurrirá con Ekain, Álvaro Bustos y Sekou en este inicio de pretemporada, y es que ninguno de ellos cuenta pese a tener contrato en vigor. Como parece que las rescisiones no van a ser sencillas, lo normal es que los tres futbolistas aparezcan en estos primeros entrenamientos a la espera de saber si serán incluidos en las sesiones de Sergi Guilló o si se ejercitarán al margen.

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Este miércoles echará a rodar el Real Murcia 26-27 con su primer entrenamiento y el 25 de julio tendrá lugar el debut de los de Sergi Guilló en un amistoso ante el Port Vale inglés, choque que se disputará en Pinatar Arena y que permitirá a los aficionados granas disfrutar de los primeros detalles de este nuevo Real Murcia. El calendario de bolos veraniegos se alargará hasta el 12 de agosto. A la espera de ver si se confirma o no el amistoso ante el Jaén -29 de julio-, en total son cinco los partidos que sí son oficiales. Cinco partidos que serán completados con la fase regional de la Copa Federación. Los de Guilló debutarán el 16 de agosto ante el Mazarrón. Si ganan jugarán las semifinales el día 19 y si llegan a la final jugarán también el día 23.