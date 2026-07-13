Íñigo Martínez, nuevo entrenador del STV Roldán

El STV Roldán ya tiene entrenador para la temporada 2026-2027. El club pachequero ha anunciado la incorporación de Íñigo Martínez Corchete como nuevo técnico del primer equipo femenino, una apuesta con la que la entidad pretende reforzar un proyecto que seguirá teniendo como objetivo consolidarse entre los referentes del fútbol sala nacional.

Íñigo Martínez regresa así a un club que ya conoce de una etapa anterior, aunque lo hace después de casi una década vinculado a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), donde ha desarrollado buena parte de su carrera en el fútbol sala de élite.

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y entrenador nacional de fútbol sala, el nuevo preparador del conjunto roldanense acumula más de veinte años de experiencia. Desde 2017 ha formado parte del cuerpo técnico de la RFEF, desempeñando distintas funciones tanto en las selecciones masculinas como femeninas.

Durante los últimos años ha sido seleccionador nacional femenino en las categorías Sub-15, Sub-17 y Sub-19, participando en la formación de varias generaciones de internacionales. Además, entre 2018 y 2026 ejerció como segundo entrenador de la selección española absoluta femenina, formando parte del equipo técnico que ha contribuido a mantener a España entre las principales potencias mundiales de este deporte.

Su trayectoria también destaca por su labor en la formación de entrenadores. Ha sido ponente habitual en los Cursos Nacionales de Entrenadores de la RFEF y en numerosas jornadas técnicas organizadas por distintas federaciones territoriales, consolidándose como una de las voces más reconocidas en el ámbito de la metodología y el desarrollo del fútbol sala.

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Con esta incorporación, el STV Roldán abre una nueva etapa en su banquillo con un técnico que combina experiencia en el alto rendimiento, conocimiento del fútbol sala femenino y una estrecha vinculación con el club. La entidad confía en que su perfil permita dar continuidad a un proyecto basado en el crecimiento de las jugadoras, la competitividad y la estabilidad deportiva de cara a la próxima temporada.