Florian: "En el FC Cartagena fue donde más cariño sentí"

El fútbol le ha cambiado el dorsal por la libreta, las botas por el teléfono y los entrenamientos por interminables jornadas de seguimiento de futbolistas. Thierry Alain Florian Taulemesse (Bagnols-sur-Ceze, 31-01-1986) afronta el primer verano de su vida lejos del césped, aunque sigue tan cerca del balón como siempre. Apenas unas semanas después de poner el broche a su carrera con el histórico ascenso del CD Cieza a Segunda Federación, el francés ya trabaja como director deportivo de la entidad espartera.

La decisión no fue fruto de la improvisación. El acuerdo estaba sellado desde el momento en que renovó como jugador. «Cuando renové mi último contrato ya sabía que el primer objetivo era ascender y después pasar como director deportivo», explica. Aquella conversación con el presidente marcó el camino de una transición que ahora afronta «con muchísima ilusión», aunque admite que despedirse del fútbol profesional no fue tan sencillo como imaginaba.

«Ha sido muy duro porque son muchos años y el fútbol es una pasión. No voy a mentir, fue difícil, pero estoy muy ilusionado con este nuevo puesto y con el equipo que estamos consiguiendo hacer», reconoce quien, a sus 40 años, considera que no podía existir un mejor final para su trayectoria. «Cerrar mi carrera con un ascenso es lo que soñaría cualquier futbolista».

Ese ascenso también supuso el punto de partida de su nueva responsabilidad. Mientras el equipo celebraba el salto de categoría, Florian comenzaba una carrera contrarreloj para construir una plantilla competitiva para el estreno en Segunda Federación.

El exdelantero desvela que la planificación arrancó tras terminar el curso anterior: «Hasta que no acabé de jugar y de ascender no me puse realmente en este papel. Estaba centrado en conseguir el objetivo deportivo», recuerda.

Desde entonces, las semanas han transcurrido entre partidos, informes y reuniones. «El mes de mayo fue muy intenso. Vi mucho fútbol, muchos jugadores y, junto a Tote, el presidente y el cuerpo técnico, fuimos definiendo un modelo de juego y una manera de entender el fútbol».

La confección de la plantilla no ha respondido únicamente a nombres propios, sino a una idea muy concreta de equipo. «Nos hemos fijado en las características de los futbolistas según el modelo de juego que queremos. Hemos buscado perfiles que creemos importantes para competir en Segunda Federación».

Florian transmite optimismo, aunque sin perder de vista la realidad. El objetivo es claro: asegurar la permanencia. A partir de ahí, todo lo que llegue será bienvenido.

«Creo que estamos creando un equipo muy competitivo sobre el papel, pero ahora hay que demostrarlo. Todo dependerá del trabajo diario, del esfuerzo de los futbolistas y del cuerpo técnico», aclara.

No habla únicamente como un profesional. Lo hace también como alguien que se siente plenamente identificado con el proyecto. «Cuando llegué al Cieza me encontré un club que me acogió de una manera fantástica. La confianza que depositaron en mí, en Tote y en Antonio Quevedo fue enorme. Ahora siento la misma ilusión que tiene el presidente por hacer crecer al club».

Del Moratalla al Cartagonova

La carrera de Florian ha recorrido media Europa, pero la Región de Murcia ocupa un lugar privilegiado en su memoria. El Moratalla fue su primera experiencia en el fútbol murciano y también el lugar donde comenzaron amistades que aún conserva: «Allí conocí gente que sigue siendo muy importante para mí. Miguel Ángel, Ángel Sánchez o Álvaro Muñiz son amigos que todavía forman parte de mi vida».

Sin embargo, si hay un escudo que marcó su trayectoria en la Región fue el del FC Cartagena. Su extraordinaria temporada como albinegro continúa siendo recordada por la afición cartagenera y él tampoco oculta el cariño que siente hacia aquella etapa. «El mejor recuerdo que tengo en la Región de Murcia fue el Cartagena. Marqué muchísimos goles y, aunque no conseguimos el ascenso, fue donde más cariño recibí de una afición. Desde el primer día me hicieron sentir uno más».

Lejos de atribuirse todo el mérito, el francés recuerda que aquel rendimiento fue consecuencia del enorme potencial colectivo de un equipo que rozó el ascenso. «No fue algo personal. Teníamos un equipazo. Yo era un delantero de área y tenía jugadores que me ponían muchísimos balones. Con Óscar Rico, Antonio Cañadas o Tonino era mucho más fácil marcar. Además, teníamos un campo perfecto y una afición que empujaba durante los noventa minutos».

Aquella campaña le abrió nuevamente las puertas del fútbol internacional, aunque años después decidió regresar definitivamente a España por motivos personales y lo hizo en La Unión: «Teníamos una oferta para seguir en Chipre, pero entendimos que era el momento de volver. Queríamos estar cerca de la familia de mi mujer y empezar una nueva etapa», subraya Florian.

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Y su etapa de jugador finalizó en el CD Cieza. Llegó por recomendación de Camacho y encontró un proyecto que le convenció desde el primer día: «Cuando conocí al presidente y a Tote entendí que había algo diferente. Es el presidente más cercano que he tenido nunca. Vi tanta ilusión en ellos y tantas posibilidades de crecimiento que tuve claro que quería formar parte de este proyecto». Por eso, cuando llegó el momento de decidir entre prolongar su carrera o iniciar una nueva vida en los despachos, no dudó. «Me siento un ciezano más. Quiero ayudar a que el nombre de Cieza se escuche en toda España», afirma.