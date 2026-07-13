Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Informe incendiosCalificaciones opositoresCalor MurciaIncendio hotel San Juan MurciaLa La Love You La MangaEscorpiones Cartagena
instagramlinkedin

FÚTBOL

Arranca la pretemporada del Real Madrid 2.0 de Mourinho

La segunda etapa del portugués en el club blanco comienza con una docena de canteranos y las ausencias de los mundialistas.

Josñe Mourinho, el primer día de pretemporada del curso 2025-26

Josñe Mourinho, el primer día de pretemporada del curso 2025-26 / Real Madrid

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Fermín de la Calle

Fermín de la Calle

Madrid

El Real Madrid 2026-27 ya ha echado a andar con José Mourinho al mando. El equipo ha celebrado la primera jornada de la pretemporada, en la que se ha celebrado una sesión de reconocimientos médicos por la mañana y se ha celebrado un ligero entrenamiento vespertino en la Ciudad Deportiva del Real Madrid en Valdebebas que ha comenzado a las 17:00 horas.

Reconocimiento médico y entreno

En la lista de convocados para este primer entrenamiento aparecían los nombres de los jugadores internacionales que no han acudido al Mundial como es el caso de Lunin, Militao, Trent, Asencio, Carreras, Mendy, Huijsen, Camavinga, Rodrygo, Gonzalo y Mastantuono. Algunos de estos jugadores están en pleno proceso de recuperación de lesiones largas, como es el caso de Mendy, Militao o Rodrygo. A ellos se sumaban una lista de una docena de canteranos.

El resto de jugadores que han participado en la copa del mundo se irán incorporando a lo largo de la pretemporada en diferentes oleadas. Así, se espera a Arda Guler el 17 de julio, el 18 llegaría Valverde y el 21 aparecerían Rudiger y Dumfries. Para el 27 de julio se espera a Vinícius y Endrick, llegando el 28 Bernardo Silva, el 31 Brahim y el 1 de agosto Thibaut Courtois. Los jugadores que aún están disputando la competición, como Cucurella, Mbappé, Tchouameni y Konaté aterrizarían entre el 5 y el 10 de agosto, en fecha por determinar aún. Entre ellos destaca que Courtois se ha pasado por Valdebebas esta mañana para que le hicieran pruebas y se descartase que su lesión muscular fuera grave. Ahora se espera que regrese después de sus vacaciones.

Mosaico de los jugadores blancos en el primer día de pretemporada.

Mosaico de los jugadores blancos en el primer día de pretemporada. / Real Madrid

Amistosos en Austria y A Coruña

El debut oficial del Real Madrid está previsto para el 1 de agosto en el Wörthersee Stadion de Klagenfurt, en Austria, donde se medirá a las 18:00 horas a la Fiorentina italiana. Habrá otro partido amistoso ante el Deportivo de La Coruña, en el Trofeo Teresa Herrera, que se jugará el 12 de agosto a las 21:00 horas en Riazor. De momento, son los únicos partidos confirmados por el club blanco en esta pretemporada.

Noticias relacionadas

Tampoco se ha hecho oficial la fecha de la presentación de José Mourinho como técnico blanco ante la afición, que ya lo conoce de la etapa anterior, entre 2010 y 2012. Ni la suya ni la de los jugadores fichados como refuerzos para este curso: Cucurella, Konaté, Bernardo Silva y Dumfries.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La ortografía deja en evidencia a los opositores a Maestro en Murcia: escribieron en el examen 'vallena', 'optener' o 'xq'
  2. El hotel de la Región donde se alojaron los reyes y otras anécdotas de una jornada histórica en la Academia General del Aire de San Javier
  3. Segunda ola de calor en menos de dos semanas: vuelven las temperaturas extremas a la Región
  4. Movilización popular para adelantarse al próximo gran incendio forestal en la Región de Murcia
  5. Sergio Peris-Mencheta: 'La dirección teatral no me da de comer, pero necesito contar historias
  6. Preocupación en el parque Sauces por la aparición de escorpiones
  7. Cartagena abre este lunes las reservas para las visitas guiadas de verano al yacimiento paleontológico de Cueva Victoria
  8. Alarma al desatarse un incendio cerca de la cárcel de Murcia que moviliza a cuatro camiones de Bomberos

No es un tributo: los verdaderos The Jacksons llegan a Murcia

No es un tributo: los verdaderos The Jacksons llegan a Murcia

Un incendio avanza por los matorrales de Blanca

Inyección de 6 millones para instalar placas solares en 11 colegios

Inyección de 6 millones para instalar placas solares en 11 colegios

El alcantarillero Hugo López toca el cielo con España

El alcantarillero Hugo López toca el cielo con España

Peinado pide a Begoña Gómez que justifique que sólo viajó a la graduación de su hija

Peinado pide a Begoña Gómez que justifique que sólo viajó a la graduación de su hija

Senena Corbalán será la pregonera de las Fiestas Patronales 2026 en honor a la Virgen de las Maravillas

Senena Corbalán será la pregonera de las Fiestas Patronales 2026 en honor a la Virgen de las Maravillas

Ya es oficial: el perro Júpiter podrá subir al ascensor tras la decisión de la Corte Constitucional colombiana

Ya es oficial: el perro Júpiter podrá subir al ascensor tras la decisión de la Corte Constitucional colombiana

Las obras de Red Eléctrica en Murcia llegan a Juan Carlos I con nuevas restricciones y desvíos de tráfico

Las obras de Red Eléctrica en Murcia llegan a Juan Carlos I con nuevas restricciones y desvíos de tráfico
Tracking Pixel Contents