El alcantarillero Hugo López toca el cielo con España

La localidad de Alcantarilla vuelve a celebrar el éxito de uno de sus deportistas. El delantero Hugo López se proclamó este pasado sábado campeón de Europa sub-19 con la selección española tras imponerse por 2-0 a Alemania en la final disputada en Wrexham (Gales), un encuentro en el que el futbolista murciano fue decisivo al firmar el primer tanto del partido.

El atacante, formado en el fútbol regional y actualmente en la disciplina del Villarreal CF, volvió a responder cuando más lo necesitaba la selección. Después de avisar con una brillante vaselina que se estrelló en el larguero, encontró el premio poco antes del descanso al aprovechar un rechace dentro del área para adelantar al conjunto dirigido por Paco Gallardo. Su gol allanó el camino hacia un título que España terminó de asegurar nada más comenzar la segunda mitad con el tanto de Mario Rivas.

El campeonato pone el broche de oro a un torneo prácticamente perfecto de la selección española. El combinado nacional ganó los cinco encuentros disputados, marcó 19 goles y no encajó ninguno, una trayectoria impecable que confirma el enorme potencial de una generación llamada a marcar el futuro del fútbol español.

Hugo López ha sido uno de los futbolistas de mayor confianza para Paco Gallardo durante todo el Europeo. Titular habitual en el ataque de la selección, participó activamente en el juego ofensivo del equipo y también vio portería en la fase de grupos frente a Dinamarca, antes de firmar el tanto más importante del campeonato en la gran final.

España inició su camino en Gales con una contundente goleada sobre la anfitriona (7-0), superó después a Dinamarca (3-0) y cerró la fase de grupos con otro rotundo triunfo frente a Alemania (4-0). Ya en las eliminatorias dejó atrás a Croacia por 3-0 antes de volver a medirse a los alemanes en una final mucho más igualada, resuelta gracias a la eficacia del conjunto español en los momentos decisivos.

Con este triunfo, la selección española suma un nuevo Campeonato de Europa sub-19 a su palmarés y reafirma su dominio en las categorías inferiores del fútbol continental. Para Hugo López, además, supone el mayor éxito de su todavía joven carrera y la confirmación de una progresión que no ha dejado de acelerarse durante la última temporada.

El delantero alcantarillero ha ido ganando protagonismo en la cantera del Villarreal hasta convertirse en una de las referencias ofensivas de su generación. Su irrupción le ha permitido debutar con el primer equipo amarillo y consolidarse en las categorías inferiores de la selección española. Ahora añade a su trayectoria un título europeo en el que, además de formar parte del once de confianza del seleccionador, dejó su sello con el gol que abrió la final.

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El fútbol murciano suma así un nuevo motivo de orgullo. La imagen de Hugo López levantando el trofeo continental y celebrando el título con la camiseta de España representa el mejor premio a una temporada sobresaliente y confirma al delantero de Alcantarilla como una de las grandes promesas del deporte regional y nacional.