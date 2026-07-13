Adri Rivera renueva con ElPozo Murcia hasta 2030

ElPozo Murcia Costa Cálida ha asegurado la continuidad de uno de los futbolistas con mayor proyección del fútbol sala español. El club murciano anunció este lunes la renovación de Adri Rivera hasta 2030, ampliando en dos temporadas el contrato que el ala madrileño tenía firmado hasta 2028 y reforzando así su apuesta por un jugador que ha dado un salto definitivo en el último curso.

La ampliación del vínculo llega como premio a una temporada que ha cambiado el estatus del jugador de Alcorcón. A sus 24 años, Rivera ha pasado de ser una incorporación de futuro a convertirse en uno de los nombres propios del conjunto dirigido por Josan González, especialmente por su decisiva aportación en el tramo final del campeonato.

Su crecimiento fue constante durante toda la campaña, pero terminó de consolidarse en las eliminatorias por el título. Marcó en cuartos de final y semifinales y firmó una sobresaliente actuación en la final frente al Barcelona, en la que anotó dos goles en el cuarto encuentro, marcó otro en el primero y convirtió uno de los lanzamientos de la tanda de penaltis. Un rendimiento que le valió el reconocimiento de la afición charcutera, que le eligió como MVP del equipo en la serie definitiva pese a la derrota por 3-1.

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La temporada de ElPozo concluyó con el subcampeonato de Liga y el regreso a la UEFA Futsal Champions League seis años después, un escenario en el que el club considera a Adri Rivera una de las piezas sobre las que construir el proyecto de los próximos años.