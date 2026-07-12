Primera RFEF
El Real Murcia logra otra pieza deseada para el puzle de Sergi Guilló
Los granas dan un paso adelante para repescar a Joel Jorquera tras desbloquear las negociaciones con el Moreirense
El extremo llegará ahora en propiedad y el club portugués se reserva un porcentaje en caso de futura venta
El Real Murcia 2026-2027 comenzará a rodar este mismo miércoles. Aunque la plantilla grana está convocada ya el lunes, el primer entrenamiento a las órdenes de Sergi Guilló llegará tres días después, una vez superados los tradicionales reconocimientos médicos. Para ese día el nuevo técnico murcianista dispondrá de otra de las piezas más deseadas. Y es que, con la pretemporada ya asomando, los responsables granas han acelerado en las últimas horas para hacer realidad la vuelta de Joel Jorquera a Nueva Condomina. Si ya el viernes desde Portugal llegaban buenas noticias, hablándose del avance de las negociaciones entre la entidad murciana y el Moreirense, club que tenía los derechos del jugador y que le cedió a Murcia el pasado mes de enero, este sábado todo quedó listo para sentencia.
Habrá que esperar al anuncio oficial por parte del Real Murcia, pero desde ayer ya se da por hecho el acuerdo. Y es que el club grana ya tenía el ‘sí’ del futbolista desde hace días. Solo faltaba que se llevase a cabo la rescisión de contrato con los portugueses. Finalmente, para acelerar la operación, el Real Murcia decidió abrir negociaciones, y según se ha publicado, aunque Joel Jorquera llegará en propiedad a Nueva Condomina, el Moreirense se reserva un porcentaje en caso de una futura venta.
La llegada de Joel Jorquera a la plantilla permite al Real Murcia sumar otra de las piezas que deseaba en este mercado. Desde que acabase la temporada 25-26, en el club tenían claro que Joel Jorquera debía seguir vistiendo la elástica grana después de las buenas sensaciones que dejó en el tramo final de la competición. Hay que recordar que el atacante de Castelldefels llegó a Nueva Condomina el pasado mercado invernal cedido por el Moreirense. Después de unas semanas de adaptación y de superar algunos problemas físicos, el extremo se convirtió en una pieza fundamental en un tramo final de campaña que se complicó por los malos resultados. Dos goles suyos en la penúltima jornada ante el Torremolinos serían claves para que el equipo grana sellara la permanencia en Primera RFEF.
No tardaron los aficionados en pedir su continuidad, pero para ello el futbolista debería resolver primero el contrato que le unía al Moreirense hasta junio de 2027. Y el club portugués, sabedor del interés del Real Murcia, no lo iba a poner fácil. De ahí que al final se haya tenido que intervenir desde Nueva Condomina para desbloquear la situación y que Jorquera no tuviera que estar peleando hasta el final del mercado por su rescisión de contrato.
Con ambas entidades de acuerdo después de que el Moreirense aceptase la propuesta grana de mantener un porcentaje que le aseguraría un pellizco en una futura venta, solo falta que el Real Murcia haga oficial la vuelta de Joel Jorquera.
Con el extremo catalán, los granas se aseguran la pieza que deseaban para la banda izquierda después de que Javi Moreno firmara para ser protagonista por la derecha. Y le dan a Sergi Guilló otro futbolista que sobre el papel tiene que ser protagonista en un once que tiene forma incluso antes de empezar la pretemporada. Y es que la mayoría de jugadores que llegarán a partir de ahora serán más para complementar lo que ya hay. Tendrá que confirmar Manuel Sánchez Breis la llegada de otros dos extremos que pongan competencia, además de un delantero que tenga un perfil diferente al de Flakus y Ortuño, pero otra pieza fundamental que todavía tiene que aterrizar en Nueva Condomina es la del pivote, ya que los granas no tienen todavía ningún jugador de caché para ocupar esa zona.
A la espera de las salidas
Pero, con el puzle de Sergi Guilló prácticamente completo, Manuel Sánchez Breis tendrá que arremangarse en los próximos días para desbloquear el tema de las salidas. De momento, el club grana sigue sin llegar a un acuerdo para rescindir el contrato de los tres futbolistas que no cuentan.
Habrá que ver si este lunes, cuando la plantilla está citada para someterse a los reconocimientos médicos, aparecen Álvaro Bustos, Ekain y Sekou. Lo normal es que estén junto al resto de sus compañeros, aunque también está la posibilidad de que el club les haya dado algún día más de vacaciones para ver si resuelven su situación contractual.
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