Así queda el ranking ATP tras la final de Wimbledon: Sinner mantiene la ventaja y Alcaraz pierde la segunda posición

La vuelta de Carlos Alcaraz a las pistas está más cerca que nunca, pero su largo tiempo de ausencia le está pasando factura. Desde que se lesionase en Barcelona, el tenista murciano se ha perdido prácticamente media temporada intentando recuperar su muñeca, una situación indeseada para sus aspiraciones en los torneos, pero también en su estatus en el ranking ATP.

Y es que después de todos estos meses sin competir, el murciano finalmente ha perdido la segunda posición del ranking ATP en Wimbledon en favor de Zverev. El tenista alemán, indiscutiblemente en el mejor momento de su carrera, viene de levantar Roland Garros -el primer Grand Slam de su carrera- y se ha plantado en la final de Wimbledon, dos torneos excelsos que le han aupado hasta la segunda plaza.

Alcaraz y Zverev tras un partido / Associated Press/LaPresse

A pesar de la derrota en la gran final contra un Jannik Sinner que sigue encabezando la clasificación en la primera posición de manera indiscutible, el alemán subirá tras Wimbledon a los 8.480 puntos por los 8.160 de Alcaraz, que pierde los 1.300 de la final en Londres la temporada pasada. El italiano se queda en 12.750, que podrían ser 700 más si defendiese su título en el All England Club.

Alcaraz pierde la segunda posición, pero su regreso está a la vuelta de la esquina. No estará en Toronto, pero apunta a regresar en Cincinnati donde podría empezar su remontada hacia la primera posición en los próximos meses.

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Así está el ranking ATP: posiciones y puntos

Jannik Sinner — Italia — 13.450 puntos Alexander Zverev — Alemania — 8.480 puntos Carlos Alcaraz — España — 8.160 puntos Félix Auger-Aliassime — Canadá — 4.740 puntos Alex de Minaur — Australia — 4.110 puntos Ben Shelton — Estados Unidos — 3.770 puntos Novak Djokovic — Serbia — 3.760 puntos Daniil Medvedev — Rusia — 3.670 puntos Flavio Cobolli — Italia — 3.460 puntos Taylor Fritz — Estados Unidos — 3.365 puntos Alexander Bublik — Kazajistán — 2.810 puntos Jiri Lehecka — República Checa — 2.510 puntos Casper Ruud — Noruega — 2.435 puntos Lorenzo Musetti — Italia — 2.315 puntos Learner Tien — Estados Unidos — 2.270 puntos Andrey Rublev — Rusia — 2.230 puntos Frances Tiafoe — Estados Unidos — 2.230 puntos Luciano Darderi — Italia — 2.210 puntos Jakub Mensik — República Checa — 2.205 puntos Alejandro Davidovich Fokina — España — 2.160 puntos

La posición que ocupa cada tenista en el ranking ATP queda definida en función de su rendimiento en la suma de un máximo de 19 torneos. Esta clasificación está basada en la defensa de los títulos, lo que quiere decir que los tenistas están obligados a repetir o mejorar el rendimiento en cada torneo respecto al año anterior si no quieren perder puntos y posiciones en el ranking.

Fuente: Sport