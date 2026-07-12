Ciclismo
El pleguero Faura, operado de una fractura de clavícula
El murciano, que sufrió una caía mientras entrenaba, espera recuperarse a tiempo para participar en la Vuelta a España
A un mes y medio del inicio de la Vuelta Ciclista a España, que se disputará entre el 22 de agosto y el 13 de septiembre, el murciano José Luis Faura pasó por el quirófano para ser intervenido de una fractura de clavícula en su brazo izquierdo. El pleguero, que pertenece al equipo Burgos BH Burpellet, sufrió una caída la semana pasada mientras entrenaba en la Región de Murcia. Como consecuencia de la misma, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en el Hospital Recoletas de Burgos por el doctor Víctor Brau.
Faura Asensio, que tiene 25 años, esté entre los elegidos por su equipo para disputar la próxima Vuelta a España, pero este contratiempo puede cambiar los planes, aunque el ciclista confía en recuperarse a tiempo para estar por segundo año consecutivo en la carrera.
Antes de la caída y de tener que pasar por el quirófano, Faura estaba completando un buen año 2026, con un decimotercer puesto en la general del Tour de Turquía, y el decimoséptimo en la Vuelta a Grecia y la Ruta d’Occitanie. Además también ha estado presente en la Clásica Campo de Morvedre, Muscat Classic, Tour de Omán, Clásica Tierras del Ebro, Volta a Catalunya, Vuelta al País Vasco, la Clásica de Los Alpes, la Clásica de Andorra y el Campeonato de España. Su capacidad para desenvolverse bien en todos los terrenos le ha hecho ganarse la confianza de los responsables técnicos del Burgos BH, que tienen al murciano en sus planes para la principal cita del equipo de categoría UCI ProTeam esta temporada.
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