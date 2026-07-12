En el embalse de Ullibarri-Gamboa
Muere un triatleta en el Ironman de Vitoria durante la prueba de nado
Las primeras pesquisas apuntan a que habría podido sufrir una parada cardiaca
EFE
Uno de los triatletas que participaba en el Ironman de Vitoria que se celebra este domingo ha fallecido durante la prueba de nado en el embalse de Ullibarri-Gamboa, al parecer a causa de una parada cardíaca, han confirmado fuentes de la organización.
El atleta fue rescatado del embalse por personal de emergencias que le atendió en el lugar e intentó reanimarle sin éxito. La organización ha declinado ofrecer más detalles sobre el fallecido por "respeto al atleta y su familia" y ha trasladado sus condolencias a sus allegados.
Más de 3.000 atletas participan en el Ironman, en las dos modalidades de distintas distancias, la completa (3,8 kilómetros de natación, 180 en bicicleta y 42,2 kilómetros de carrera a pie) y la media (1,9 km a nado, 90 en bici y 21 a pie).
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