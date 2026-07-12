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Ciclismo paralímpico

Milagros Dayana Fajardo, doble campeona de España con el equipo Zancadas sobre Ruedas

Buenas noticias para Cartagena en el Campeonato de España de Ciclismo Paralímpico

Milagros Dayana Fajardo González en el podio

Milagros Dayana Fajardo González en el podio

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L.O.

Muy buenas noticias para el deporte en Cartagena. En el Campeonato de España de Ciclismo Paralímpico celebrado en Melilla, la ciclista de Zancadas sobre Ruedas, Milagros Dayana Fajardo González, se proclamó doble campeona de España en la categoría WH4. En la jornada inicial tuvo lugar la contrarreloj individual sobre un circuito de 6240 metros rompepiernas con 74 metros de desnivel al que había que dar dos vueltas que realizó en un tiempo de 51:47:26 y en el segundo día de competición se llevó a cabo la prueba en línea sobre un circuito de 7460 metros con 60 metros de desnivel al que nuestra campeona le dio 4 vueltas en 1:26:43.

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