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El meta David Vassilev, nuevo jugador del Lorca Deportiva

Llega procedente del Marbella y competirá por el puesto con Ernestas

Nuevo guardameta del Lorca

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Cayetano Montiel

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La portería era una de las asignaturas que el Lorca Deportiva tenía pendiente en su planificación para la temporada 26-27 y en el día ayer el club lorquinista dio otro paso en la construcción de su plantilla al anunciar el fichaje del guardameta David Vassilev Borissov (Águilas, 2004). El portero hispano-bulgaro, que ocupará ficha sub-23, llega al Artés Carrasco procedente del Marbella de Primera Federación. Anteriormente jugó en el Real Murcia Imperial una temporada. Borissov se formó en la cantera del Valencia CF desde alevín hasta jugar para el filial valencianista en Segunda Federación.

Vassilev, que la pasada campaña jugó siete partidos con el Marbella en la tercera categoría, competirá por el puesto con Ernestas, que sigue en la plantilla lorquinista después de renovar su contrato.

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El nuevo meta del Lorca Deportiva se une a los fichajes de Mateo Enriquez, Chesco, Cagigal, Antonio Sola, Carmona, Kike Carrrasco, Javi Pedrosa, Marc García, Asier Pérez, Talaverón y Chus Ruiz y las renovaciones de Sergi Monteverde, Escobar, Álvaro Martínez, Peque, Willy, Ernestas, Naranjo y Dani García. Ya son 20 los jugadores confirmados los que iniciarán la pretemporada a los órdenes de Sebas López.

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