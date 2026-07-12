El Jumilla ACF pone fin a la temporada y la directiva promete el ascenso a la Preferente para la próxima temporada

Tras quedarse con la miel en los labios, por el ascenso de categoría, por segundo año consecutivo, así estuvo marcada la gala del Jumilla ACF DS Inmobiliaria en la que se entregaron los reconocimientos a los jugadores más regulares y máximos goleadores de la temporada 2025/2026.

Éstos fueron los premiados:

Premios temporada pasada sub-23: Diouf Doudo. Regularidad Luis Seva; máximo goleador Pablo Multiusos. Categoría femenina: Nuria Tomás, regularidad, María Olivares máxima goleadora.

Premios temporada pasada senior: Gonzalo, máximo goleador y Txumi, regularidad; Cuerpo técnico: Gaspar Lozano (femenino) y Toñi Carrión (femenino); Juan Américo (Sub-23) y Jaime Rico (Sub-23).

Reconocimientos cuerpos técnicos: Juan Francisco Crespo (Senior); Guillermo González (Senior); Lorenzo Martínez (Senior); Fran López (Senior) y Jesús Guardia (Senior).

Mención especial para el “Gran Capitán”, Víctor Segura Gilar, que tras vestir seis temporadas consecutivas la camiseta blanquiazul, la próxima temporada jugará en el Lorquí de Preferente Autonómica. El cuadro jumillano contará este año con las bajas de Jefferson y Diego Jiménez, que se marchan al Pinoso.

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La gala tuvo un presentador muy original, Pascual David Muñoz Álamo, un jumillano que trabaja como Policía Local en el Ayuntamiento de Molina de Segura