Isa Pelegrín y Germán Gutiérrez vencen en el Cross de las Iglesias

Germán Gutiérrez, del Rentrenos, fue el vencedor absoluto de la cuarta edición del Cross de las Iglesias, organizado por la Archicofradía de la Virgen del Carmen, dentro de los actos con motivo de la festividad de la Patrona de la Armada, y los hombres y mujeres de la mar.

Germán paró el crono en 22.09, siendo segundo el oriolano Juanjo Llamas, del Team Diego 'El Cordobés', que hizo un tiempo de 22.20. La tercera posición fue para Alfonso Cavas, del Trirunner Pozo Estrecho.

En la prueba femenina, la victoria fue para Isa Pelegrín, del Runtritón UNED E. S. Cabezo Ventura, que cruzó la línea de meta en 25.19. Le siguió Rocío Aledo (25.46), mientras que Virginia Yepes, del Rentrenos, fue tercera (26.59).

Por categorías subieron a lo más alto del podio:

Paula Sánchez y Ramón Pablo Vicente en S23.

Antonia Martínez y Jorge Rodríguez en Senior.

Marisa Maldonado y José Carlos García en M35.

María Ángeles Osete y Andrés Dólera en M40.

Rocío Martinez y Ángel Castillejo en M45.

Kleine Idalit Gómez y Mateo Pesquer en M50.

Ángela Lidón y Diego Tovar en M55.

Josefina López y Eduardo Escolar en M60.

Marie Richard y Gaspar Campello en M65.

Estebana Esparza, Poly Arroyo, Conchi Urquiza, Alberto Rodríguez, Adolfo Campos y José Antonio Pena completaron el podium M70.

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El concejal de deportes, José Hernández, Antonio Jesús Cutillas, presidente de la FAMU, y Juan Manuel Carrillo, Hermano mayor de la Archicofradía de Nuestra Señora del Carmen, fueron los encargados de entregar los trofeos, en una tarde que comenzó con las carreras de la Mini Iglesias, y concluyó con barbacoa y el concierto del grupo Penélope Glamour.