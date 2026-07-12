La FFRM cierra la temporada con la entrega de trofeos a los equipos campeones
El Palacio de los deportes acogió una exitosa Gala donde fueron premiados los 160 campeones de fútbol y fútbol sala
La Federación de Fútbol de la Región de Murcia (FFRM) celebró esta semana su Gala de entrega de trofeos, una cita que reunió a casi 3.000 personas en el Palacio de los Deportes de Murcia para homenajear a los 160 equipos campeones de la temporada 2025/26 del fútbol y de fútbol sala.
Un acto al que asistieron jugadores, miembros del cuerpo técnico y directivos de cada uno de los equipos galardonados, que además vinieron acompañados de familiares y amigos que no quisieron perderse este momento tan especial de esta celebración que ha vuelto a convertirse en una fecha referente del fútbol de la Región, y que sirvió para reconocer los éxitos deportivos cosechados durante la campaña como compromiso del presidente de la FFRM, José Miguel Monje.
En este sentido, el máximo dirigente de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia, José Miguel Monje, hizo un balance positivo de la temporada y comentó que «hemos recuperado la gala de entrega de trofeos a los equipos campeones de fútbol y fútbol sala cumpliendo lo que prometimos en su día y con los objetivos que nos marcamos».
Por su parte, el director general de Deportes, Fran Sánchez, elogió el acto de entrega de premios y felicitó personalmente al presidente José Miguel Monje por cumplir con lo prometido de reactivar este ‘tanto’ tan importante para el fútbol regional. Por último, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Murcia, Miguel Ángel Noguera, añadió que «es un honor colaborar con la Federación con la cesión de la instalación más importante que tiene la ciudad de Murcia».
En este sentido, la Federación de Fútbol de la Región de Murcia pone el punto y final a una temporada que ha visto incrementada su participación, cuya cifra ronda las 65.000 licencias, una cifra que refleja el excelente estado de salud del fútbol y el fútbol sala en la Región y que consolida el crecimiento experimentado en los últimos años.
Por último, se tuvo reconocimiento, por parte de la FFRM, al director general de Deportes, Fran Sánchez, y al concejal de Deportes del Ayuntamiento de Murcia, Miguel Ángel Noguera, por su aportación al fútbol regional.
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