La FFRM cierra la temporada con la entrega de trofeos a los equipos campeones

La Federación de Fútbol de la Región de Murcia (FFRM) celebró esta semana su Gala de entrega de trofeos, una cita que reunió a casi 3.000 personas en el Palacio de los Deportes de Murcia para homenajear a los 160 equipos campeones de la temporada 2025/26 del fútbol y de fútbol sala.

Jugadoras del Murcia Promises, campeonas de Tercera y Preferente. / Paco Peñaranda

Un acto al que asistieron jugadores, miembros del cuerpo técnico y directivos de cada uno de los equipos galardonados, que además vinieron acompañados de familiares y amigos que no quisieron perderse este momento tan especial de esta celebración que ha vuelto a convertirse en una fecha referente del fútbol de la Región, y que sirvió para reconocer los éxitos deportivos cosechados durante la campaña como compromiso del presidente de la FFRM, José Miguel Monje.

Jimbee Cartagena FS División de Honor Alevín. / Paco Peñaranda

En este sentido, el máximo dirigente de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia, José Miguel Monje, hizo un balance positivo de la temporada y comentó que «hemos recuperado la gala de entrega de trofeos a los equipos campeones de fútbol y fútbol sala cumpliendo lo que prometimos en su día y con los objetivos que nos marcamos».

Marcos Automoción, nuevo patrocinador de la FFRM, estuvo presente en la gala con sus nuevos modelos de coches eléctricos. / Paco Peñaranda

Por su parte, el director general de Deportes, Fran Sánchez, elogió el acto de entrega de premios y felicitó personalmente al presidente José Miguel Monje por cumplir con lo prometido de reactivar este ‘tanto’ tan importante para el fútbol regional. Por último, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Murcia, Miguel Ángel Noguera, añadió que «es un honor colaborar con la Federación con la cesión de la instalación más importante que tiene la ciudad de Murcia».

José Miguel Monje, junto a empleados y directivos de la FFRM al término de la Gala. / Paco Peñaranda

En este sentido, la Federación de Fútbol de la Región de Murcia pone el punto y final a una temporada que ha visto incrementada su participación, cuya cifra ronda las 65.000 licencias, una cifra que refleja el excelente estado de salud del fútbol y el fútbol sala en la Región y que consolida el crecimiento experimentado en los últimos años.

La FFRM reconoció a Fran Sánchez, director general de Deportes, y a Miguel Ángel Noguera, concejal de Deportes. / Paco Peñaranda

Por último, se tuvo reconocimiento, por parte de la FFRM, al director general de Deportes, Fran Sánchez, y al concejal de Deportes del Ayuntamiento de Murcia, Miguel Ángel Noguera, por su aportación al fútbol regional.