Un FC Cartagena más ‘serio’ que hace un año

Cuando faltan pocos días para que dé comienzo la temporada del Fútbol Club Cartagena -con los entrenamientos de pretemporada- es coherente hacer balance de cómo están las cosas en el club. Para hacernos una idea de cómo puede iniciar el cuadro albinegro la próxima campaña. No es una campaña más, sino que será la primera que comience desde el principio el presidente Alejandro Arribas al mando con su equipo de trabajo. Una campaña en la que el proyecto del FC Cartagena debería consolidarse.

Y todo hace indicar que así está siendo. Hizo bien la parroquia albinegra en no confiar a ciegas en el nuevo presidente. Síntoma de madurez de la grada del Cartagonova. Con lo que han visto, oído y sufrido en anteriores etapas, la afición echó el freno con cualquier posible idolatría prematura. Primero, los hechos. Después, los aplausos. Ahora tiene el cartagenerismo más motivos para creer en que su máximo dirigente actúa de buena fé.

Otra cara

Comenzando por el aspecto institucional del asunto, el club ofrece ahora otra cara. Otra cara ante las autoridades, a quienes visitó Alejandro Arribas nada más poner un pie en el Cartagena. Había que ordenar la relación con el Ayuntamiento de Cartagena, el órgano de gobierno más próximo al conjunto portuario. El trato es continuo y obligado -subvenciones, uso del estadio municipal...- y la relación conviene que sea excelente. La predisposición a colaborar entre ambas partes existe y ese ya es un buen punto de partida.

También ofrece otra cara ante la Administración. La elevada deuda del Cartagena con dos conceptos (Hacienda y Seguridad Social) necesita de una cooperación importante a la que ya se ha referido en varias ocasiones el director general del club, Víctor Alonso. Acordar un calendario de pagos de una deuda que se sitúa en torno a los 2,5 millones de euros es vital y en eso pone sus esfuerzos Alonso.

El FC Cartagena tendrá una reunión con Hacienda y Seguridad Social «para llevarle las propuestas» que el equipo del presidente ha trabajado. «Están dispuestos a escucharnos y ayudarnos», aseguró Arribas en su última comparecencia pública.

La nueva cara, la de Alejandro Arribas, también es sumanente importante en el plano empresarial. El Cartagena necesita ingresos urgentemente para ordenar su situación económica y crecer como entidad y buena parte de ese dinero tiene que venir del tejido empresarial al que puedan convencer los nuevos dirigentes. Patrocinios, relaciones de colaboración, prestación de servicios, abonos de empresa... En ese sentido, por ejemplo, el equipo no tiene patrocinador principal y en las oficinas del Cartagonova se trabaja para acercar a las empresas con el objetivo de que se sumen al apoyo que ya da la afición.

Mejora social

Una afición que nunca falla y que esta nueva temporada va camino de superarse. Porque en ese aspecto también ha trabajado bien el nuevo consejo de administración. Una campaña de abonados preparada con antelación, que aventaja en un mes a la anterior y que pretende superar los 6.000 abonados del pasado curso. Con los precios congelados, ya supera el Cartagena los 5.000 tan sólo un mes después de la puesta en marcha de la campaña. Resta más de un mes y medio para el inicio de la temporada y todo apunta a que el Cartagonova lucirá un mejor color durante los partidos que hace un año.

Pies en el césped

De eso también tiene culpa el plano deportivo, que se ve mucho más sólido que el anterior. El cambio en la propiedad afectó directamente a la planificación deportiva, compartida entre la propiedad entrante y la saliente en aquella «transición ordenada» desastrosa. Unos aportaban capital. Otros tomaban las decisiones. Un equipo prácticamente nuevo por completo afrontó el inicio de la temporada entre incertidumbres.

Ahora, el Cartagena se ha hecho su equipo con la base del anterior. Esto quiere decir que los once futbolistas que se enfunden la elástica albinegra a partir del próximo 28 de agosto conocerán a gran parte del equipo que les rodea. Diez de los 21 futbolistas en nómina actualmente continúan de la pasada campaña. Otros tres, los canteranos Caye, Iker Abellán y Jhafets, ya estaban en dinámica del primer equipo hace un año. Dos, Luca Lohr y Pablo Moya ya pertenecían al club pese a sus cesiones. Uno, Pablo Clavería, regresa a la que fue su casa. Mucho conocimiento de la situación y sólo siete jugadores nuevos, por ahora.

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En el mercado de fichajes se ve reflejada la intención del club portuario. Austeridad, creatividad y miras a futuro para acompañar la realidad de la entidad. También aquí se ha mostrado más serio el Cartagena, acometiendo los fichajes a los que alcanza e intentando aquellos que le aportarían un salto de calidad, pero sin perder de vista las delicadas finanzas.