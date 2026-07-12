Carlos Cano gana su primera carrera en el Mundial Junior

El murciano Carlos Cano logró en la tercera prueba del Campeonato del Mundo Junior de Moto3, que se disputó en el circuito de Jerez, su primera victoria en la categoría, situándose así en la segunda posición de la general empatado a puntos con el líder, el italiano Giulio Pugliese. A su vez, en Moto4, el también murciano Álvaro Lucas, que fue segundo en la primera manga y se vio envuelto en una caída en la segunda, se mantiene al frente de la clasificación.

Cano, que pertenece al CFMoto Aspar Junior Team, llegó a Jerez después de conquistar su primer éxito en la Red Bull Rookies Cup en Assen. El piloto del barrio de San Basilio, en la primera de las carreras de Moto3 del fin de semana, se impuso por solo 36 milésimas de segundo a su compañero de escudería Yaroslav Karpushin, mientras que tercero fue Fernando Burjosa. Cano, que estuvo en todo momento entre los tres primeros, firmó una espectacular última vuelta, en la que el italiano Leonaro Zanni quedó fuera de combate por una caída en la curva 6.

Ya en la segunda prueba, una caída en la segunda vuelta provocó que Cano cayera desde la tercera hasta la vigésimo octava plaza, desde donde comenzó una remontada hasta el noveno puesto final, lo que le permitió sumar unos puntos que le dejan como uno de los aspirantes a lograr el título pese a ser el año de su estreno en el Mundial Junior.

Noticias relacionadas

Dentro de Moto4, pese a que vio truncada su racha de tres victorias consecutivas, el murciano Álvaro Lucas, que también pertenece al CFMoto Aspar Team, conservó el liderato, contando ahora con 34 puntos de renta sobre Lorenzo Pritelli, quien le superó por solo 30 milésimas de segundo en la primera de las mangas. En la segunda, cuando rodaba en tercera posición, una caída en la que se vieron involucrados tres pilotos más, provocó que dirección de carrera decretara la misma como finalizada, por lo que el piloto murciano se quedó sin puntuar por primera vez esta temporada. Aun así, es el líder del campeonato gracias a los tres triunfos y un segundo puesto conseguidos hasta el momento.