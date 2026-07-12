El cantante Nicky Jam juega con el UCAM CB durante su estancia en Murcia

El mercado de fichajes ya ha comenzado pero lo último que esperábamos era un refuerzo del calibre de Nicky Jam para el UCAM Murcia Club Baloncesto, que jugó durante unas horas un partidillo con varios de sus canteranos, aprovechando su estancia este fin de semana en la capital del Segura.

La gira que Nick Rivera Caminero, que es su verdadero nombre, está realizando en España le trajo de nuevo a Murcia, donde el viernes ofreció un concierto en el Espacio Norte.

Quien es uno de los personajes más influyentes de la música urbana en el ámbito internacional es aficionado al deporte de la canasta y por ello no dudó en calzarse las zapatillas y vestirse de corto para tomar parte en una pachanga en la que también intervino, entre otros, Pablo Sevilla, alero del filial y que ya sabe lo que es debutar con el primer equipo.

Sevilla pasó un rato junto al artista norteamericano precisamente antes de que viajar a Estados Unidos para participar en los NBA Academy Games, torneo que se celebrará la próxima semana en Estados Unidos, concretamente del miércoles a las domingo en Atlanta, la capital del Estado de Georgia.

Nicky Jam, de 45 años (Massachusetts), es de padre portorriqueño y madre dominicana, ya es algo mayor para incorporarse a la plantilla dirigida por Sito Alonso pero el club murciano sí que lo tiene como uno de sus fans y le regaló una camiseta que recibió con gratitud.

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"Nicky Jam se incorpora al UCAM Murcia CB para elevar el ritmo del equipo. ¡Bienvenido!", publica la entidad a través de sus cuentas en redes sociales acompañando el mensaje con una fotografía en la que aparece el 'fichaje' sujetando la camiseta junto a Juan Pablo Mendoza, director creativo del club.