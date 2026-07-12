Atletismo
El alguaceño Jesús López, campeón de España sub-23 de triple salto
El joven de 20 años entrenado por Carles Tiradó logra una marca de 15,83 metros
El pasado mes de febrero, en el Campeonato de España absoluto en pista cubierta, el atleta de Alguazas Jesús López Mayor, con solo 20 años de edad, dio la campanada al lograr la medalla de bronce en triple salto. Y cinco meses después, confirmó su progresión con un oro en el Nacional sub-23. El pupilo de Carles Tiradó en el Club Cartago, con un salto de 15,83 metros donde ni tocó tabla, conquistó el título y batió el récord regional. Este éxito, con mejor marca personal incluida, posiciona al murciano entre los candidatos a subir al podio en el campeonato absoluto que se disputará en Málaga a finales de julio.
La gran progresión de Jesús López da además grandes esperanzas a una especialidad que no acababa de despegar en la Región y que está empezando a hacer ruido a nivel nacional gracias al trabajo desarrollado por el Cartago Atletismo, que hace unos años puso en marcha un núcleo de tecnificación que ya está dando sus frutos.
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