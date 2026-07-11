Real Murcia: El estadio Nueva Condomina no baja a Segunda RFEF

El estadio Nueva Condomina seguirá siendo un recinto exclusivo para Primera RFEF. Pese al ascenso del Imperial a Seguda Federación, los responsables del Real Murcia han decidido que el filial grana siga jugando sus partidos en el Campus de Espinardo, manteniendo la exclusividad de Nueva Condomina para el primer equipo, esta temporada 26-27 en manos de Sergi Guilló. Eso sí, desde las oficinas de la entidad murcianista no se descarta que en algún compromiso determinado, que pueda atraer a un buen número de aficionados, el equipo B se traslade al campo principal.

Ya ha ocurrido esta pasada campaña durante el play off de ascenso a Segunda RFEF. Cuando llegó la fase decisiva y, teniendo en cuenta que el Real Murcia ya había dejado de competir al no meterse en la pelea por subir al fútbol profesional, los granas abrieron las puertas de Nueva Condomina al equipo entonces entrenado por José David Larrosa. Tanto las rondas regionales como la fase nacional se disputaron en el principal recinto murcianista, algo que no pasó factura al Imperial, que se hizo fuerte en casa para lograr celebrar el salto a Segunda RFEF.

Conseguido ese ascenso, se habló de la posibilidad de que tanto el primer equipo como el filial compartieran instalación para sus partidos en esta próxima temporada 26-27, pero esa idea no se hará realidad. Para evitar un sobreuso del césped de Nueva Condomina, el Real Murcia ha descartado que el equipo B juegue en el estadio principal, manteniendo su centro de operaciones en las instalaciones del Campus de Espinardo, instalaciones que se están mejorando para adaptarlas a la nueva categoría.

Eso sí, como ha ocurrido en los últimos años, si el Imperial tiene alguna cita importante a lo largo de la temporada o que pueda atraer un buen número de aficionados del equipo rival, los responsables granas volverán a abrir las puertas de Nueva Condomina al equipo B, esta próxima campaña entrenado por Sergio Campos.

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Hay que recordar que esta temporada 26-27 competirán hasta seis equipos murcianos en Segunda RFEF, concretamente en el Grupo III. De ahí que partidos ante conjuntos como el Yeclano, el Cieza, el UCAM, la Minera o el Lorca Deportiva se puedan trasladar sin problema a Nueva Condomina, al igual que podría suceder con las visitas a Murcia de clubes con importante masa social como el Orihuela y el Alcoyano.