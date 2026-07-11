Javier Hernández, director deportivo del FC Cartagena: «Toni Villa es una posibilidad»

A escasos días de que el FC Cartagena dé el pistoletazo de salida a su pretemporada, el club albinegro se encuentra en una fase de trabajo avanzada pero meticulosa. Con una estructura de plantilla que ya cuenta con una base sólida gracias a las renovaciones estratégicas efectuadas tras finalizar el pasado curso, el director deportivo Javier Hernández hace un balance positivo de la situación actual. «Nos quedan cuatro cosas, no nos quedan más. Tuvimos la ventaja de que se quedaron bastantes jugadores del año pasado, lo que nos da una ventaja lógica al no tener que ir a por veinte fichajes», explica Hernández, destacando especialmente la continuidad en puestos clave como la línea defensiva y el centro del campo.

Sobre la planificación técnica, el director deportivo ha querido zanjar cualquier debate acerca de si el presupuesto limita sus ambiciones. Para Javier Hernández, la coherencia ha primado sobre cualquier otra circunstancia: «El plan A es el que tenemos, aunque tuviéramos más dinero. Es el mismo plan que hubiéramos llevado. Los jugadores quieren venir igual al Cartagena, aunque cobren menos», asegura con firmeza. Aunque reconoce que la marcha de Jero Barrales obliga a «multiplicarse» y a redistribuir funciones dentro del club para cubrir su ausencia, Hernández insiste en que el trabajo realizado durante todo el año, viajando y viendo fútbol, ha dado sus frutos. «Estamos en el plan A que teníamos desde el principio. Los que hemos fichado son los que queremos fichar, no nos hemos salido mucho más de allá», recalca, añadiendo que, tanto el cuerpo técnico como él mismo, tienen «clarísimo» cuáles son las cuatro o cinco piezas restantes, sin margen para la improvisación o la especulación. En principio, aunque Javier Hernández no ha querido confirmar las posiciones, si nada cambia se busca un delantero centro, dos centrocampista, uno de ellos un organizador, un jugador banda.

En cuanto a las apuestas de futuro, el club ha puesto un énfasis especial en el scouting, buscando perfiles jóvenes con proyección que complementen la veteranía del bloque principal. Hemos querido hablar con el director deportivo del club albinegro sobre tres futbolistas que, desde las oficinas del Estadio Cartagonova, se confía mucho en que puedan dar un salto en su carrera. Sobre Adrián Corral, lateral zurdo que llega del filial colchonero, Javier Hernández destaca que es un jugador al que conoce desde sus inicios en el Atlético de Madrid y cuya trayectoria internacional no es casualidad: «Con el tiempo será de otra categoría, está clarísimo. Cuando no te regalan ser internacional con España, no te lo regalan. Tiene 23 años y es un jugador de futuro; técnicamente es muy bueno y un lateral izquierdo muy completo». Respecto a Richarte, el director deportivo pone en valor su experiencia temprana en Primera RFEF, donde ya demostró capacidad competitiva, mientras que sobre Abdel Lah no duda en calificarlo como un «diamante en bruto». La competencia por este último fue feroz, tal y como revela Javier Hernández: «Gente de otros clubes de Primera División me ha llamado porque les encantaba el jugador; lo querían para sus filiales». La clave del éxito, sostiene el director deportivo, reside en la mezcla: «El club tiene a profesionales de la leche como De Blasis, Nacho, Benito Ramírez, Jean Jules, Serrano, Imanol Baz o Perejón que van a mantener al equipo, y los jóvenes tienen que ir aprendiendo de ellos. Hemos intentado mezclar una cosa con la otra».

Por último, el nombre propio de este mercado estival es el del ilorcitano Toni Villa, posible refuerzo que anunciamos en esta redacción. Javier Hernández ha admitido que existe un interés real por contar con sus servicios, aunque pide calma ante los rumores. «Está ahí, es una posibilidad más. Es un jugador que nos daría algo diferente y, además, es de aquí. Estamos ahí, a ver qué sucede. No hay nada, o sea, pero es un jugador que podría entrar», sentenció el director deportivo, manteniendo la puerta abierta a una incorporación que, sin duda, elevaría la ilusión en la afición albinegra. Con el mercado entrando en sus días de mayor complejidad -donde los jugadores de categorías superiores comienzan a valorar sus opciones-, Hernández mantiene intacta su apuesta por la paciencia y el trabajo bien hecho.