Segunda RFEF
La Deportiva Minera ficha a Lázaro Rubio y renueva a Kamal
El cartagenero es el tercer fichaje del conjunto minero
L.O.
La Deportiva Minera hizo oficial el fichaje de Lázaro Rubio, quien se convierte en el tercer refuerzo de los mineros para este mercado veraniego tras las llegadas de Ángel Cano y Carlos Ramírez. El centrocampista cartagenero, de 22 años, llega procedente del FC Cartagena B, equipo al que ha liderado desde la medular.
En su todavía corta carrera deportiva cabe destacar su paso por el CD Algar, así como su posterior etapa en la cantera del FC Cartagena, con dos temporadas de peso en el filial albinegro. Su buen hacer en el segundo equipo cartagenerista le permitió tener presencia en varias convocatorias del primer equipo tanto en Segunda División como en Primera RFEF.
Continuidad en el medio
La Deportiva Minera también ha anunciado la renovación de Kamal. El centrocampista defenderá los colores rojillos por segundo año consecutivo, tras un primer curso con un peso importante en el equipo y que estuvo a punto de acabar con la guinda del ascenso.
A sus 34 años, volverá a poner al servicio de la familia minera el recorrido, despliegue físico y poderío que exhibió en la medular durante los 32 encuentros en los que llegó a participar el curso pasado.
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