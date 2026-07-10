Motociclismo
Susto para líder Máximo Quiles, que tendrá que pasar por la Q1 Moto3
El murciano pasará por la Q1 tras una caída al inicio de la Práctica de Moto3 en Sachesenring
Pratama ha sido el más rápido, seguido de Joel Esteban y Eddie O'Shea
Laura López Albiac
El líder del Mundial en la categoría de Moto3, Máximo Quiles, tendrá que pasar este sábado por la criba de la Q1, después de protagonizar una aparatosa caída en la Practice del GP de Alemania que le ha dejado sin tiempo de clasificación.
También sin billete directo a Q2 está David Almansa, mientras que los 14 pilotos que sí lo han conseguido están encabazados por Pratama, el más rápido, con un registro de 1:25.848 a un segundo del récord de la pista, Joel Esteban, O’Shea, Ríos, Carpe, Morelli, Danish, Buchanan, Bertelle, Yamanaka, Uriarte, Ogden, Kelso y Salmela.
Quiles se accidentó al principio de la sesión, en la curva 7, destrozando su moto, por lo que no ha podido volver a pista. El piloto de Aspar ha pasado por la clínica del circuito aunque se encuentra bien y se espera que pueda seguir adelante en el gran premio.
Es la cuarta caída del año para Quiles, líder de la general, que dispone de una renta de 90 puntos de ventaja sobre el segundo, Álvaro Carpe, que ha dominado los libres y matinales y ha cerrado el viernes en el top cinco.
- El hotel Los Habaneros de Cartagena, obligado por el juzgado a cerrar en pleno verano
- Las nuevas rutas del aeropuerto de Corvera: todos los destinos a los que ya puedes volar sin escalas
- El eclipse que España no veía desde hace más de un siglo tendrá en Murcia uno de sus mejores miradores
- Detenido un hombre de 57 años por masturbarse delante de menores en la piscina Murcia Parque
- Muere un hombre electrocutado a 8 metros de altura en la torreta eléctrica de una empresa de especias de Cabezo de Torres
- Denuncian despidos en los autobuses de Monbus en Murcia pese a pedir a la plantilla trabajar en sus días libres
- El comercio local de la Región de Murcia bendice la llegada de la 'tasa Shein': 'Las plataformas chinas nos estaban comiendo
- Cieza se convierte en el horno de la Región durante la ola de calor: estas han sido las temperaturas máximas de este miércoles