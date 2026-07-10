Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio Los GallardosGraduación Leonor San JavierCabo de PalosMar MenorTiempo en MurciaDónde ver el España-Bélgica
instagramlinkedin

Motociclismo

Susto para líder Máximo Quiles, que tendrá que pasar por la Q1 Moto3

El murciano pasará por la Q1 tras una caída al inicio de la Práctica de Moto3 en Sachesenring

Pratama ha sido el más rápido, seguido de Joel Esteban y Eddie O'Shea

Maximo Quiles, en el podio de Assen, tras su sexta victoria del año.

Maximo Quiles, en el podio de Assen, tras su sexta victoria del año. / ALEJANDRO CERESUELA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Laura López Albiac

El líder del Mundial en la categoría de Moto3, Máximo Quiles, tendrá que pasar este sábado por la criba de la Q1, después de protagonizar una aparatosa caída en la Practice del GP de Alemania que le ha dejado sin tiempo de clasificación.

También sin billete directo a Q2 está David Almansa, mientras que los 14 pilotos que sí lo han conseguido están encabazados por Pratama, el más rápido, con un registro de 1:25.848 a un segundo del récord de la pista, Joel Esteban, O’Shea, Ríos, Carpe, Morelli, Danish, Buchanan, Bertelle, Yamanaka, Uriarte, Ogden, Kelso y Salmela.

Quiles se accidentó al principio de la sesión, en la curva 7, destrozando su moto, por lo que no ha podido volver a pista. El piloto de Aspar ha pasado por la clínica del circuito aunque se encuentra bien y se espera que pueda seguir adelante en el gran premio.

Noticias relacionadas

Es la cuarta caída del año para Quiles, líder de la general, que dispone de una renta de 90 puntos de ventaja sobre el segundo, Álvaro Carpe, que ha dominado los libres y matinales y ha cerrado el viernes en el top cinco.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El hotel Los Habaneros de Cartagena, obligado por el juzgado a cerrar en pleno verano
  2. Las nuevas rutas del aeropuerto de Corvera: todos los destinos a los que ya puedes volar sin escalas
  3. El eclipse que España no veía desde hace más de un siglo tendrá en Murcia uno de sus mejores miradores
  4. Detenido un hombre de 57 años por masturbarse delante de menores en la piscina Murcia Parque
  5. Muere un hombre electrocutado a 8 metros de altura en la torreta eléctrica de una empresa de especias de Cabezo de Torres
  6. Denuncian despidos en los autobuses de Monbus en Murcia pese a pedir a la plantilla trabajar en sus días libres
  7. El comercio local de la Región de Murcia bendice la llegada de la 'tasa Shein': 'Las plataformas chinas nos estaban comiendo
  8. Cieza se convierte en el horno de la Región durante la ola de calor: estas han sido las temperaturas máximas de este miércoles

Susto para líder Máximo Quiles, que tendrá que pasar por la Q1 Moto3

Susto para líder Máximo Quiles, que tendrá que pasar por la Q1 Moto3

España-Bélgica, en directo | Once de La Roja: Pedri, al banquillo

España-Bélgica, en directo | Once de La Roja: Pedri, al banquillo

Un maltratador rapta a su ex en un coche y la encierra en su casa de La Unión

Un maltratador rapta a su ex en un coche y la encierra en su casa de La Unión

Un accidente de coche en 2020 provocó un conato de incendio en el parque regional de El Valle-Carrascoy

Las mejores imágenes de la 7ª etapa del Tour de Francia

Las mejores imágenes de la 7ª etapa del Tour de Francia

El Lorca Deportiva firma al argentino Mateo Enríquez

El Lorca Deportiva firma al argentino Mateo Enríquez

Francisco Braco, Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire: “Tener en la AGA a la princesa ha sido un chute de ánimo y de moral”

Francisco Braco, Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire: “Tener en la AGA a la princesa ha sido un chute de ánimo y de moral”

Casi 2.000 aspirantes murcianos opositarán este sábado para ingresar en la Guardia Civil

Casi 2.000 aspirantes murcianos opositarán este sábado para ingresar en la Guardia Civil
Tracking Pixel Contents