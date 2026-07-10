Susto para líder Máximo Quiles, que tendrá que pasar por la Q1 Moto3

El líder del Mundial en la categoría de Moto3, Máximo Quiles, tendrá que pasar este sábado por la criba de la Q1, después de protagonizar una aparatosa caída en la Practice del GP de Alemania que le ha dejado sin tiempo de clasificación.

También sin billete directo a Q2 está David Almansa, mientras que los 14 pilotos que sí lo han conseguido están encabazados por Pratama, el más rápido, con un registro de 1:25.848 a un segundo del récord de la pista, Joel Esteban, O’Shea, Ríos, Carpe, Morelli, Danish, Buchanan, Bertelle, Yamanaka, Uriarte, Ogden, Kelso y Salmela.

Quiles se accidentó al principio de la sesión, en la curva 7, destrozando su moto, por lo que no ha podido volver a pista. El piloto de Aspar ha pasado por la clínica del circuito aunque se encuentra bien y se espera que pueda seguir adelante en el gran premio.

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Es la cuarta caída del año para Quiles, líder de la general, que dispone de una renta de 90 puntos de ventaja sobre el segundo, Álvaro Carpe, que ha dominado los libres y matinales y ha cerrado el viernes en el top cinco.