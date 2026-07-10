La Siyâsa Gran Trail abre la Puerta del Valle de Ricote

El complejo turístico Áureo fue el lugar elegido por los organizadores de la Siyâsa Gran Trail, prueba que aúna las localidades del Valle de Ricote, para la puesta en marcha de esta quinta edición, que arrancará dentro de dos días cuando se abran oficialmente las inscripciones.

Jorge Ato, concejal de deportes de Abarán, dio la bienvenida a los asistentes al acto agradeciendo una vez más ser sede de tres de las cinco salidas que tendrá esta edición, quien junto a Jaime Tornero, primer teniente alcalde de Abarán, pidió que Abarán fuera también final de alguna de pruebas que se disputan, guante que amablemente recogió la organización.

Por su parte Antonio Jesús Bermúdez, presidente de FAMU, recordó lo pronto que pasa el tiempo, ya que parecía que fuese ayer cuando se presento la primera edición, y ya vamos por la quinta, confirmando la gran organización, comandada por Juan Manuel, pero que aúna una gran familia que se ha creado en torno a esta prueba.

Cristo Lucas, concejal de Deportes de Cieza, destacó que es una gran prueba, y esa unión que comanda todo el valle de Ricote se consiga en torno al deporte dice mucho de los organizadores.

Por su parte Juan Manuel Abellán, alma mater de la Siyasa Gran Trail, agradeció a todas las instituciones implicadas en este proyecto, así como al ingente número de voluntarios que hacen posible este sueño de abrir el Valle de Ricote al mundo, con esta prueba, catalogada por la revista Territoriotrail como “La mejor carrera que se recuerda en la historia de Murcia”

A preguntas de este medio, reconoció que si bien la Siyasa Gran Trail fue el comienzo, Murcia Rio, un proyecto que nació este año resultó muy bien, tiene la espinita clavada con un tema que le llega muy dentro porque es de Cieza, “pienso que floración esta huérfana de una gran evento, y aunque resiste la prueba de Portazgo Trail, para este año me gustaría realizar un gran evento deportivo que creo que va a ser el definitivo”

Noticias relacionadas

Por último reconoció el cansancio que conlleva organizar un aprueba de este nivel, “todos los años digo que es mi último año, y al final me convencen de seguir, pero creo que este si puede ser mi último año a los mandos de este gran equipo que es la Familia Siyasa Gran Trail”.