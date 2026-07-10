La Regata Camino de la Cruz Punta Este se prepara para celebrar su décimo cumpleaños

La Regata Camino de la Cruz Trofeo Punta Este alcanzará el próximo 12 de septiembre una cifra muy especial: su décima edición. Diez años de crecimiento continuo que han convertido esta cita en una de las pruebas náuticas más destacadas del Mediterráneo y en la regata con mayor participación de cuantas se celebran cada año en la Costa Blanca alicantina y Costa Cálida de la Región de Murcia.

Lo que comenzó como una iniciativa singular para unir el deporte náutico con la promoción del territorio comunidades valenciana y Región de Murcia y los valores del Camino de la Cruz de Caravaca, se ha transformado en un referente dentro del calendario nacional de cruceros. Una década después, la regata se prepara para vivir una edición histórica que reunirá a cerca de 80 embarcaciones y alrededor de 400 regatistas, confirmando el extraordinario respaldo que recibe año tras año por parte de la comunidad náutica.

La competición mantendrá el exitoso formato que la ha convertido en una de las pruebas más atractivas para las flotas del sureste español. Así, las embarcaciones partirán simultáneamente desde Torrevieja y Cartagena, disputando una primera fase frente al Real Club Náutico de Torrevieja y al Real Club de Regatas de Cartagena, respectivamente, antes de converger en una gran jornada de encuentro, convivencia y celebración.

Más allá del componente deportivo, la Regata Camino de la Cruz Trofeo Punta Este ha sabido construir una identidad propia sustentada en tres pilares fundamentales: la promoción turística, la dinamización económica del territorio y la solidaridad. Una fórmula de éxito impulsada por Estrella de Levante, con la colaboración de la Fundación Camino de la Cruz, que ha logrado proyectar durante una década la imagen de Caravaca de la Cruz y de la Región de Murcia a través del mar.

"Cumplir diez ediciones es mucho más que alcanzar una cifra. Es la demostración de que la Regata Camino de la Cruz se ha convertido en una cita imprescindible para cientos de navegantes y en un magnífico escaparate para dar a conocer nuestro territorio, sus valores y su patrimonio", destaca Yayo Delgado, responsable de Comunicación y Relaciones Externas de Estrella de Levante, patrono fundador de la Fundación Camino de la Cruz.

La edición de 2026 volverá a contar con un completo programa social diseñado para fortalecer los lazos entre deportistas, patrocinadores, colaboradores y aficionados. El broche final llegará con la tradicional entrega de trofeos y fiesta de clausura en Trips Summer Club, escenario que se ha consolidado como el gran punto de encuentro de la familia de la regata.

Uno de los elementos diferenciales de esta competición seguirá siendo su marcado carácter benéfico. El plazo de inscripción continúa abierto y establece una cuota de 20 euros por regatista, cuya recaudación será destinada íntegramente a una acción solidaria vinculada al Camino de la Cruz o a Caravaca, reforzando el compromiso social que ha acompañado a la prueba desde su nacimiento. En el plano deportivo, la organización volverá a reconocer el esfuerzo de toda la flota con premios para las distintas categorías de crucero y clases participantes, garantizando una competición abierta, exigente y atractiva para navegantes de diferentes perfiles y niveles.

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Con diez años de trayectoria, miles de millas navegadas y cientos de historias compartidas, la Regata Camino de la Cruz Trofeo Punta Este afronta su edición más simbólica convertida en mucho más que una competición. Es una celebración del deporte, del mar, de la amistad y de la solidaridad; una cita que mira al futuro con la misma ilusión con la que un día zarpó hacia su primera edición y que hoy navega con rumbo firme como uno de los grandes acontecimientos náuticos del sureste español.