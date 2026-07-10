El Real Murcia, entre la cautela y la confianza en su masa social

El Real Murciaha superado la barrera de los 5.000 abonados para la temporada 2026-2027. Según los datos oficiales, 2.000 de estas altas y renovaciones se han formalizado en la última semana, un empuje que coincide con la recta final del periodo de reserva de asientos, el cual concluirá en los próximos 15 días. Bajo el lema 'No es el destino, es el camino', el club intenta apelar a la fidelidad de sus seguidores, aunque, tras las bambalinas de Nueva Condomina, los números actuales han encendido ciertas alarmas.

Aunque superar el umbral de los 5.000 socios es un paso necesario, la realidad en las oficinas es que el ritmo de suscripción se sitúa notablemente por debajo de las expectativas marcadas al inicio de la campaña. Al comparar esta velocidad de crucero con los registros de temporadas anteriores, se observa una ralentización significativa. La meta de alcanzar los 19.000 abonados lograda el curso pasado parece, a día de hoy, un objetivo ambicioso y complejo de replicar, dado que el flujo de aficionados —tanto presencial como digital— es más pausado de lo habitual.

Ante este escenario de inquietud, Alberto Lozano, imagen de la actual campaña de abonos y para muchos el aficionado más emblemático del club, ofrece una visión más templada y esperanzadora sobre la hoja de ruta del club. Para Lozano, los números deben interpretarse en el contexto adecuado: «La verdad es que la campaña va bastante bien, tal y como se podía esperar. Para estar en una fase inicial, los 5.000 abonados son una cifra muy buena».

Lozano no ignora el contexto del club ni el descontento que pudo quedar tras el cierre del curso pasado, factores que, reconoce, podrían explicar la pérdida de algunos socios. No obstante, su apuesta es clara: «El Real Murcia tiene una masa social fiel. Estoy convencido de que, al final, estaremos por encima de los 15.000 abonados».

Alberto Lozano / Juan Carlos Caval

El análisis de Lozano se apoya en primer lugar en la psicología del abonado, cuya respuesta suele intensificarse ante la inminencia de un plazo límite. El día 24 de julio se perfila como una fecha determinante en el calendario del club, ya que es el momento en el que los asientos que no han sido renovados quedan liberados. Lozano destaca que esta es la ventana temporal donde se produce la mayor reacción de la masa social: «Ahí es cuando se da el mayor repunte, cuando el aficionado ve que realmente puede perder su sitio si no formaliza su abono».

Asimismo, el éxito de la captación debe entenderse dentro de la idiosincrasia particular del seguidor local, cuya rutina estival condiciona directamente la gestión de su carné. Según apunta la imagen de la campaña, el aficionado murcianista tiende a posponer su decisión hasta la recta final del verano. Es el retorno de las vacaciones, sumado a la proximidad de las fiestas de septiembre, el factor sociocultural que marca el ritmo real de las oficinas, un fenómeno que explica por qué los arranques suelen ser más pausados de lo que la entidad desearía.

Aficionados del Real Murcia durante el partido frente al Atlético Madrileño. / Israel Sánchez

El rendimiento deportivo, otro factor desequilibrante

Finalmente, el factor determinante para cerrar la brecha de abonados será el rendimiento deportivo en el terreno de juego durante los primeros compases del campeonato. Lozano enfatiza que un inicio liguero sólido, con victorias que generen ilusión, actuará como el principal imán para atraer a los seguidores más dubitativos.

A pesar del ritmo bajo de los primeros días, el mensaje de Lozano es una invitación a mantener la calma y la confianza en la capacidad de movilización de la hinchada. «Los inicios siempre son lentos, pero el Real Murcia ya ha demostrado que el número de aficionados fieles es altísimo», concluye. En unas semanas se verá esta evolución .