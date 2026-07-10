El Lorca Deportiva firma al argentino Mateo Enríquez

Mateo Enríquez Luna (San Miguel, Argentina, 2001) tiene veinticinco años y es el undécimo fichaje del Lorca Deportiva para la próxima temporada. El mediocentro argentino proviene del CD Teruel de Primera Federación con el que terminó la pasada temporada. Antes había comenzado la 2025/2026 en el Águilas FC, jugando 19 partidos en media campaña. También ha pasado por equipos de Segunda Federación como el UE Cornellá, CF Badalona Futur, Lleida Esportiu o UD Ibiza, formandose en la cantera del Girona FC.

Enriquez se une a los fichajes de Chesco, Cagigal, Antonio Sola, Carmona, Kike Carrrasco, Javi Pedrosa, Marc García, Asier Pérez, Talaverón y Chus Ruiz, y a las renovaciones de Sergi Monteverde, Escobar, Álvaro Martínez, Peque, Willy, Ernestas, Naranjo y Dani García. Ya son 19 jugadores confirmados los que iniciarán la pretemporada a los órdenes de Sebas López.

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Quedarían dos licencias por completar para llegar a los 21 jugadores. El plantel tiene cinco jugadores con licencia sub-23 que son, Escobar, Adrián Cagigal, Asier Pérez, Sergio Carmona y Chesco. El club lorquino quiere que sea un portero, el sexto menor de veintitrés años. La meta es la demarcación que solo cuenta con un jugador a dia de hoy, Ernestas.