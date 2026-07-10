Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio Los GallardosGraduación Leonor San JavierCabo de PalosMar MenorTiempo en MurciaDónde ver el España-Bélgica
instagramlinkedin

Segunda RFEF

El Lorca Deportiva firma al argentino Mateo Enríquez

El mediocentro argentino proviene del CD Teruel de Primera Federación con el que terminó la pasada temporada

Mateo Enríquez

Mateo Enríquez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Cayetano Montiel

Cayetano Montiel

Mateo Enríquez Luna (San Miguel, Argentina, 2001) tiene veinticinco años y es el undécimo fichaje del Lorca Deportiva para la próxima temporada. El mediocentro argentino proviene del CD Teruel de Primera Federación con el que terminó la pasada temporada. Antes había comenzado la 2025/2026 en el Águilas FC, jugando 19 partidos en media campaña. También ha pasado por equipos de Segunda Federación como el UE Cornellá, CF Badalona Futur, Lleida Esportiu o UD Ibiza, formandose en la cantera del Girona FC.

Enriquez se une a los fichajes de Chesco, CagigalAntonio SolaCarmona, Kike Carrrasco, Javi PedrosaMarc GarcíaAsier PérezTalaverón y Chus Ruiz, y a las renovaciones de Sergi MonteverdeEscobarÁlvaro Martínez, Peque, Willy, Ernestas, Naranjo y Dani García. Ya son 19 jugadores confirmados los que iniciarán la pretemporada a los órdenes de Sebas López.

Noticias relacionadas

Quedarían dos licencias por completar para llegar a los 21 jugadores. El plantel tiene cinco jugadores con licencia sub-23 que son, Escobar, Adrián Cagigal, Asier Pérez, Sergio Carmona y Chesco. El club lorquino quiere que sea un portero, el sexto menor de veintitrés años. La meta es la demarcación que solo cuenta con un jugador a dia de hoy, Ernestas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El hotel Los Habaneros de Cartagena, obligado por el juzgado a cerrar en pleno verano
  2. Las nuevas rutas del aeropuerto de Corvera: todos los destinos a los que ya puedes volar sin escalas
  3. El eclipse que España no veía desde hace más de un siglo tendrá en Murcia uno de sus mejores miradores
  4. Detenido un hombre de 57 años por masturbarse delante de menores en la piscina Murcia Parque
  5. Muere un hombre electrocutado a 8 metros de altura en la torreta eléctrica de una empresa de especias de Cabezo de Torres
  6. Denuncian despidos en los autobuses de Monbus en Murcia pese a pedir a la plantilla trabajar en sus días libres
  7. El comercio local de la Región de Murcia bendice la llegada de la 'tasa Shein': 'Las plataformas chinas nos estaban comiendo
  8. Cieza se convierte en el horno de la Región durante la ola de calor: estas han sido las temperaturas máximas de este miércoles

La Región de Murcia se opone al nuevo modelo sistema de financiación autonómica que plantea el Gobierno

La Región de Murcia se opone al nuevo modelo sistema de financiación autonómica que plantea el Gobierno

El alcalde de Berlín renuncia a la reelección por irse a jugar al tenis en pleno apagón en la ciudad

El alcalde de Berlín renuncia a la reelección por irse a jugar al tenis en pleno apagón en la ciudad

Susto para líder Máximo Quiles, que tendrá que pasar por la Q1 Moto3

Susto para líder Máximo Quiles, que tendrá que pasar por la Q1 Moto3

Un maltratador rapta a su ex en un coche y la encierra en su casa de La Unión

Un maltratador rapta a su ex en un coche y la encierra en su casa de La Unión

Un accidente de coche en 2020 provocó un conato de incendio en el parque regional de El Valle-Carrascoy

Las mejores imágenes de la 7ª etapa del Tour de Francia

Las mejores imágenes de la 7ª etapa del Tour de Francia

El Lorca Deportiva firma al argentino Mateo Enríquez

El Lorca Deportiva firma al argentino Mateo Enríquez

Francisco Braco, Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire: “Tener en la AGA a la princesa ha sido un chute de ánimo y de moral”

Francisco Braco, Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire: “Tener en la AGA a la princesa ha sido un chute de ánimo y de moral”
Tracking Pixel Contents