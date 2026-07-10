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El Hozono Global Jairis apuesta por el talento y el futuro con el fichaje de Marta Alsina

La joven promesa del baloncesto nacional regresa a España tras su paso por la NCAA estadounidense para reforzar el juego exterior del club murciano

Marta Alsina, con la selección U19

Marta Alsina, con la selección U19 / L.O.

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Paco Sarabia

Paco Sarabia

El Hozono Global Jairis sigue dando pasos firmes en la configuración de su proyecto para la exigente temporada 2026-2027. En su búsqueda por combinar veteranía con savia nueva, la entidad alcantarillera ha anunciado oficialmente la incorporación de Marta Alsina, una de las perlas del baloncesto nacional que regresa a España tras su paso por el baloncesto universitario estadounidense.

Con 20 años y 1.80 metros de altura, Alsina aterriza en el Fausto Vicent con el sello de haber competido en la élite de la NCAA defendiendo los colores de las Washington State Cougars. Su llegada a Murcia no solo supone un refuerzo de calidad para el juego exterior, sino también una apuesta estratégica por una jugadora que conoce bien la exigencia de la alta competición.

Formada inicialmente en el prestigioso Segle XXI, donde pulió sus virtudes entre 2020 y 2024, Alsina ha quemado etapas a gran velocidad. Su periplo en Estados Unidos le ha permitido curtirse en un baloncesto de máxima exigencia física, acumulando minutos de valor en un total de 35 encuentros durante su primera campaña y aumentando su protagonismo y estadísticas en la segunda, donde alcanzó promedios de 2.4 puntos, 2.4 rebotes y 1.4 asistencias en casi 20 minutos de juego por choque.

Su currículo, sin embargo, brilla con especial fuerza cuando vestimos la camiseta de la Selección Española. Internacional en categorías inferiores, Alsina sabe lo que es subir al podio: destaca en su historial la medalla de oro en el Europeo U20 de 2025 y la plata en el Europeo U17 3x3 —donde fue incluida en el quinteto ideal—. En la actualidad, la catalana continúa demostrando su jerarquía en el Europeo U20, erigiéndose como la segunda jugadora más valorada del combinado nacional con unos notables 11.8 créditos de media.

Desde el club murciano, el director deportivo Andrés Medina no ha ocultado su entusiasmo por la llegada de la barcelonesa. "Es una jugadora con muchísimo futuro dentro del baloncesto nacional", ha destacado Medina, haciendo hincapié en su progresión constante durante los veranos con el equipo nacional.

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El rol de la nueva jugadora está definido: "Viene para jugar al dos y al tres. Pensamos que puede ser un perfil que crezca a nuestro lado y nos ayude en una temporada que va a ser muy dura con la doble competición", ha señalado el director deportivo. Con el sello de aprobación de Bernat Canut y David Muñoz, técnicos que ya conocen de primera mano sus capacidades, Marta Alsina se suma a la disciplina de un Jairis que busca consolidarse como una de las plazas más atractivas de la liga.

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