La Grada de Animación será una realidad en el Cartagonova

Eduardo Noguera, presidente de la Federación de Peñas del FC Cartagena, hace balance tras la última asamblea general y desgrana las claves de una campaña de abonados que ya roza los 5.000 fieles. Con la mirada puesta en superar los 6.000 socios y el reto de trasladar el foco de animación al Fondo Norte Bajo, Noguera analiza con altas dosis de realismo una planificación deportiva marcada por la juventud y la exigencia de los resultados.

Tras la celebración de la asamblea general, donde se presentó un balance económico y social que el propio Eduardo Noguera califica como una "valoración bastante positiva en cuanto a todas las actividades y todos los eventos", la atención se centra ahora en las oficinas del Cartagonova. Con una cifra que ya acaricia los 5.000 abonados, el presidente de la Federación reconoce experimentar "sentimientos enfrentados" al analizar la respuesta inicial de la masa social. Por un lado, lamenta que el breve periodo de tres semanas de descuento no fuera aprovechado por la totalidad de la base anterior: "Si no hemos llegado a 6.000, es que de esos 6.000 que había, gente se ha quedado por el camino y me preocupa".

A pesar de este bache inicial, Noguera prefiere ver el vaso medio lleno y destaca la gran antelación con la que se ha diseñado la campaña en comparación con años anteriores, restando dramatismo a las fechas actuales. Además, recuerda que el grueso de las peñas aún no ha entrado en el cómputo global, ya que disponen de un convenio especial con un margen más amplio. "Las peñas en un porcentaje alto, 60% te podría decir, todavía no han renovado", explica el dirigente, añadiendo con seguridad que bajo este criterio "nos quedan sus 600 o 700 peñistas por renovar, fácil". Con todo esto sobre la mesa, Noguera no duda en lanzar un pronóstico optimista de cara al cierre de la campaña: "Yo me voy a mojar y te digo así que sí, que superamos los 6.000". Además, confía en que se pueda alargar lo máximo posible la campaña con el inicio de liga ya en marcha.

Eduardo Noguera, nuevo presidente de la Federación de Peñas del FC Cartagena. / L.O.

El desafío de los 400 para conquistar el Fondo Norte

El gran proyecto social de esta temporada es, sin duda, la grada de animación, una propuesta nacida en las entrañas de la Federación de Peñas en mayo de 2025. Tras meses de insistencia y de topar con la negativa de las antiguas directivas, la llegada de los nuevos gestores en enero reactivó un plan que demostró su viabilidad en el tramo final del curso pasado. El club ha recogido el guante y ha creado un abono específico para la grada de animación, abriendo un debate crucial sobre su ubicación definitiva en el estadio Cartagonova.

Aficionados del FC Cartagena durante un partido esta temporada en el estadio Cartagonova. / | IVÁN URQUÍZAR

Para zanjar la discusión sobre dónde se ubicará este foco de presión, la directiva del club ha trasladado una propuesta directa y condicionada a los colectivos de animación. Eduardo Noguera aclara que "grada de animación va a haber, sí o sí, eso está clarísimo", pero la ubicación final está ahora en el tejado de la afición. Aunque la idea inicial de la entidad es colocarla en el Fondo Sur Bajo, el pacto alcanzado ofrece una alternativa muy codiciada por los peñistas: "Si ustedes son capaces de llegar a 400 abonados en grada de animación, automáticamente se les va a dar a Fondo Norte Bajo". Agrupaciones como Curva Vickers y Fondo Norte 95 ya trabajan intensamente para alcanzar esa cifra mágica y conquistar su espacio preferido. Noguera confía en que el objetivo pueda cumplirse.

La tiranía del resultado

En el plano estrictamente deportivo, el análisis de Eduardo Noguera no elude la compleja realidad económica que atraviesa el FC Cartagena. La confección de la plantilla para el nuevo curso se está caracterizando por un cambio de perfil drástico, priorizando la llegada de futbolistas jóvenes que desembarcan en la ciudad portuaria sin traspasos de por medio. El presidente de la Federación define el modelo actual como "una apuesta arriesgada", pero defiende la madurez del entorno albinegro al asegurar que "en la afición somos conscientes de que esa apuesta por gente joven con hambre" es la única vía sostenible en estos momentos.

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El marcador del Cartagonova refleja el importante triunfo del pasado viernes ante el Alcorcón. / Loyola Pérez de Villegas

Sin embargo, el fútbol profesional no entiende de procesos idílicos y Noguera es plenamente consciente de la fragilidad de los proyectos cuando el balón empieza a rodar de manera oficial. Con un lenguaje directo y transparente, el líder de las peñas resume a la perfección el sentir general y la dependencia absoluta de las victorias en el deporte de élite: "La clave y todos lo sabemos es que entre la pelota; si la pelota no entra, pues dentro de cuatro meses estaríamos en la afición de que esto es un puñetero desastre". De momento, el optimismo sigue siendo la nota dominante en el entorno del FC Cartagena.