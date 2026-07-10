El FC Cartagena supera los 5.000 abonados

El FC Cartagena alcanzó este jueves un nuevo hito en su campaña de abonados al superar la barrera de los 5.000 carnés. El club albinegro anunció que la cifra se sitúa ya en 5.023 abonados, confirmando el buen ritmo de una campaña que sigue creciendo conforme avanza el verano.La evolución en los últimos días refleja una respuesta positiva de la afición. El pasado 1 de julio, el clubcomunicó que había alcanzado los 4.011 abonados. Nueve días después, el conjunto albinegro otro millar de abonados, lo que le permite rebasar una cifra simbólica y consolidar la tendencia al alza de la campaña.

Con los 5.023 abonados ya confirmados, el siguiente reto que se marca el FC Cartagena es superar la barrera de los 6.000 socios, un objetivo que el club espera alcanzar antes del inicio de la competición liguera