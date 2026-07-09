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El Real Murcia alcanza los 5.000 abonados

A pesar de la reciente afluencia, el club murciano se enfrenta a una ralentización en la captación de socios para la campaña 2026-2027

Las mejores imágenes de la victoria del Real Murcia Imperial frente al CD Pamplona

Las mejores imágenes de la victoria del Real Murcia Imperial frente al CD Pamplona / L.O.

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Paco Sarabia

Paco Sarabia

El Real Murcia ha anunciado que ha superado la barrera de los 5.000 abonados de cara a la temporada 2026-2027. Según los datos facilitados por la entidad, 2.000 de estas renovaciones y altas se han formalizado durante la última semana, coincidiendo con la entrada en la recta final del periodo de reserva de asientos, que finalizará en los próximos 15 días.

Si bien el club agradece la fidelidad de la afición grana bajo el lema "No es el destino, es el camino", los números actuales arrojan una realidad inquietante en las oficinas de Nueva Condomina.

A pesar del empuje registrado en los últimos siete días, la realidad es que el ritmo de suscripción se sitúa notablemente por debajo de las expectativas marcadas por la entidad al inicio de la campaña. Al comparar estos datos con los registros de temporadas anteriores, se observa una ralentización significativa en la captación de socios.

Esta tendencia a la baja en la velocidad de renovación y captación de nuevos abonados ha encendido las alarmas en el entorno grana.

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La meta de alcanzar los 19.000 abonados, cifra conseguida el curso pasado, se percibe hoy como un objetivo cada vez más lejano y difícil de repetir. Además, comparado con años precedentes, el flujo de murcianistas pasando por las oficinas o renovando a través de la plataforma digital es más pausado, evidenciando un enfriamiento en la respuesta de una masa social que suele demostrar una mayor inmediatez en su compromiso anual.

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