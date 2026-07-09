Muchova-Noskova, final checa en Wimbledon

Una campeona checa saldrá de la final femenina del sábado, del All England Club, donde se enfrentarán Karolina Muchova que superó a la estadounidense Coco Gauff, y la joven Linda Noskova que cerró la cita con su compatriota tras ganar con claridad a la ucraniana Marta Kostyuk por un doble 6-4.

Será la primera vez que dos mujeres de la misma nación llegan a la final de un Grand Slam desde el Abierto de Estados Unidos del 2017 entre las estadounidense Sloane Stephens y Madison Keys.

La última tenista checa en ganar el título de Wimbledon fue Barbora Krejcikova en 2024. Noskova, la jugadora que más partidos en hierba ha ganado que tardó 81 minutos en sellar su triunfo, o Karolina Muchova heredarán el trono dos años después.

Racha impecable

Muchova se impuso previamente a la estadounidense Coco Gauff por 6-1, 1-6 y 7-6 (12-10). Con menos apuros sacó adelante su compromiso Noskova, especialmente solvente con su saque y que rentabilizó las roturas que hizo en cada manga para consolidar el triunfo más importante de su carrera.

Noskova, que suele entrenar con Muchova, se erigió en la semifinalista más joven de Wimbledon desde la letona Jelena Ostapenko en el 2018 y la checa de menos edad desde Petra Kvitova en el 2011, que logró el título ese mismo año.

La checa ha logrado 18 victorias en hierba en torneos del circuito profesional desde principios del año pasado, la mayor cantidad para cualquier jugadora en ese período y lleva una racha impecable con once triunfos en los doce últimos encuentros que ha disputado.

El recuerdo de Kvitova

Nunca ha jugado en hierba contra Muchova una Noskova que ha ganado el único cara a cara que han disputado. La joven de 21 años, con un registro en hierba de 11 partidos ganados y solo una derrota y que logró su primer título en esta superficie, el segundo en su carrera, en Berlín este 2026, es ya top ten.

"No veía mucho tenis de niña, pero sí recuerdo fue cuando Petra Kvitova ganó su Grand Slam aquí. Eso tal vez fue uno de los primeros momentos en que me di cuenta de que existe un deporte como el tenis", recordó Noskova tras su triunfo, en la pista

"Todavía estoy en 'shock'. Es la oportunidad de mi vida, de jugar en una pista como esta y conseguir un triunfo como este. Disfruté muchísimo del ambiente", resaltó.

Fuente: El Periódico