Mati Castillo, ambición cántabra para el asalto al ascenso del UCAM Murcia

El UCAM Murcia CF ha presentado en sociedad este jueves a Mati Castillo, un extremo de contrastada trayectoria que llega a La Condomina para convertirse en una de las piezas clave del nuevo proyecto universitario. Tras años siguiendo la pista del club, el cántabro ha cumplido su deseo de vestir la elástica azul y dorada, asumiendo desde el primer minuto la responsabilidad que implica este escudo.

Mati Castillo no ha escondido sus cartas durante su puesta de largo. Con la madurez que otorgan sus cerca de cien partidos en la categoría, el nuevo jugador universitario ha marcado el rumbo para el curso 2026-2027: “Es un proyecto muy ambicioso y, como principal objetivo, hay que ser realista, queremos ascender”. El atacante llega con la firme intención de poner su velocidad y desborde al servicio de un bloque que considera “muy completa”, mostrándose convencido de que será “un año muy ilusionante para todos”.

Para el cántabro, el regreso del UCAM Murcia al lugar que, por historia y estructura, le corresponde, es la máxima prioridad: “Vengo con todas las ganas de mejorar y de volver al club al lugar que se merece”.

Uno de los factores determinantes en la llegada de Mati ha sido la figura del entrenador, Checa, al que ya conoce bien de sus enfrentamientos previos cuando el técnico dirigía al Xerez CD y a la Deportiva Minera. El jugador define los sistemas de su nuevo míster como equipos “muy agresivos, que van hacia adelante” y con “mucho trabajo”, pilares que considera “fundamental” para sobrevivir en una categoría tan competitiva como la Segunda Federación. “Tenía muchas ganas de estar con él y estoy superencantado de estar a sus órdenes”, ha confesado.

Cuenta atrás para el debut

La ansiedad por empezar a competir es evidente. Castillo, que ha completado esta semana un periodo de pruebas en las instalaciones universitarias, admite que la espera se le ha hecho larga: “Se me está haciendo largo estar aquí una semana de pruebas y no tocar la pelota”.

Su puesta de largo sobre el césped de El Mayayo será este sábado, en lo que supondrá su primer contacto real con sus nuevos compañeros. Ante una temporada que se prevé intensa por la presencia de hasta seis equipos regionales, el extremo apela a la prudencia y al trabajo semanal: “Todos los grupos son complicados; hay que ir jornada a jornada y ponernos como objetivo ganar cada semana”.

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Un perfil de garantías

Formado en la prestigiosa cantera del Racing de Santander y con pasos significativos por clubes como el Deportivo Fabril, CD Estepona o Xerez CD, Mati Castillo aterriza en Murcia aportando el equilibrio perfecto entre juventud y experiencia. Su polivalencia en el frente de ataque y su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno le consolidan como un refuerzo de lujo para las aspiraciones del UCAM Murcia, que ya prepara los motores para una campaña que promete ser, en palabras del propio jugador, “un año complicado, pero muy bonito”.