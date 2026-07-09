Atletismo
Mariano García mejora su registro en 1.500 metros y se acerca a la mínima europea de Birmingham
El medallista mundial necesita además un buen resultado en el Nacional de Málaga para asegurar su plaza en el Campeonato de Europa
El atleta Mariano García García, campeón del mundo de 1.500 en pista cubierta, se acerca cada día más a la mínima exigida por la European Athletics para participar el próximo mes de agosto en el Campeonato de Europa de Birmingham, que se disputará del 10 al 16 de agosto. Después de recuperarse de una lesión en el sóleo que le tuvo parado más de tres semanas, el de Cuevas de Reyllo reapareció en el Meeting de Ordizia logrando la segunda plaza en los 1.500 metros lisos con un registro de 3:36.92, estableciendo su mejor marca personal en una distancia donde apenas ha competido al aire libre en su carrera deportiva. Y solo cuatro días después, en Italia, en el transcurso del Meeting de Lignano, donde acabó noveno con 3:35.82, la volvió a mejorar.
Al murciano aún le quedan varias pruebas, como el Meeting de Madrid, el próximo 16 de julio, y los Campeonatos de España, en Málaga del 24 al 26, para llegar hasta ese 3:33.50 que exige la European Athletics, y así poder estar en la gran competición de este verano, aunque la mínima que pide la Federación Española es de 3:34.30.
Pero participar en Birmigham se ha puesto bastante caro porque ya hay cinco atletas españoles que tienen en su poder la mínima, Adrián Ben, Mohahed Attaoui, Ignacio Fontes, Carlos Sáez y Martín Segurola. Por tanto, al fuentealaremo no le bastará solo con hacer la mínima, sino que también tendrá que estar en el podio del Nacional de Málaga.
Con la mínima en 800
En la distancia donde sí tiene Mariano García la mínima para el Europeo es en 800 metros, que logró en 2025 con 1:43.84. Pero el murciano, después de ser campeón del mundo en pista, ha dado el salto a los 1.500 también en la temporada de verano, ya pensando en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde quiere estar en los ‘milqui’.
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