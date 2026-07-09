Marc Van Bristom, el belga grana que guarda al Real Murcia en su corazón

Murcia no es ajena al gran acontecimiento futbolístico que paralizará mañana a buena parte de España. La ciudad se prepara para vivir con intensidad, a partir de las 21:00 horas (La 1TVE), el enfrentamiento entre España y Bélgica, un duelo con un significado especial para un protagonista que une a ambas naciones a través del Real Murcia. Se trata de Marc Van Britsom (Sint Pauwels, 19 de enero de 1966), centrocampista belga que defendió la camiseta grana durante la segunda vuelta de la temporada 1996-1997 y que, casi tres décadas después, continúa siendo el único futbolista nacido en Bélgica que ha vestido la elástica murcianista.

Aquella campaña representó un periodo de transición y reconstrucción para la entidad. El conjunto grana afrontaba su regreso a Segunda División B tras el ascenso conseguido en junio de 1996. El equipo firmó un campeonato irregular, pero logró asegurar la permanencia con relativa tranquilidad, finalizando en la decimotercera posición con 51 puntos.

Van Britsom aterrizó en Murcia con 30 años recién cumplidos, durante un mercado invernal condicionado por la necesidad de reducir costes en su club de origen, el Malinas. Lo que inicialmente parecía una operación circunstancial terminó convirtiéndose en una experiencia que marcaría su vida. "Mi agente me planteó la opción de salir y, de repente, estaba en Murcia. Fue una decisión increíble", confiesa el exfutbolista. Aquellos seis meses en la capital del Segura no solo le permitieron conocer el fútbol español, sino también establecer vínculos personales que permanecen intactos con el paso del tiempo.

Un vínculo imborrable

Si hay algo que Marc Van Britsom conserva con especial cariño de su etapa en Murcia no son únicamente los partidos disputados o los entrenamientos en La Condomina, sino las relaciones humanas que forjó durante su estancia. "De Murcia tengo recuerdo de mucha gente, pero especialmente quiero nombrar a Juan y a Pedro, dos hermanos que tenían una pizzería en Santo Domingo. Treinta años después, seguimos siendo amigos para siempre", relata con emoción.

Su adaptación al fútbol español estuvo guiada por el recordado técnico argentino Felipe Mesones, una de las figuras más queridas de la historia del Real Murcia. Los primeros días no resultaron sencillos, especialmente por la barrera idiomática. "Era difícil entenderlo porque solo hablaba español, pero después de unas semanas, trabajar con él fue un placer. Fue un entrenador fundamental para el Real Murcia y para mi crecimiento como jugador", explica.

Marc Van Bristom archivo / L.O.

Cuando se le pregunta por el mejor recuerdo de su etapa como grana, la respuesta llega de inmediato y sin necesidad de reflexión. Marc rememora con especial orgullo el "fantástico" gol que marcó frente al Andorra en una victoria por 3-0 en La Condomina, un tanto que sigue ocupando un lugar privilegiado entre los mejores momentos de su carrera y que simboliza su breve, pero intensa, etapa en el Real Murcia. Ahora siempre que ve por internet que el Real Murcia gana saca una sonrisa por el cariño en esa breve, pero intensa etapa de su vida.

Su pronóstico: 1-1 y penaltis

Con el duelo entre España y Bélgica de mañana, Van Britsom reconoce que vivirá el partido con sentimientos encontrados. "Después de Bélgica, España es mi equipo favorito. Jugué allí, aprendí allí y le tengo un cariño especial".

Su pronóstico apunta a un empate 1-1 tras los 90 minutos reglamentarios y la posterior prórroga, con el desenlace decidido desde el punto de penalti. Eso sí, cuando llega el momento de apostar por un ganador, la fidelidad a sus colores pesa más que cualquier análisis. "Como jugador belga, tengo que decir que vamos a ganar en los penaltis y pasaremos a la siguiente ronda. ¡Vamos arriba!", exclama en un español que, aunque reconoce no dominar, todavía conserva en forma de palabras sueltas que afloraron con naturalidad durante la conversación telefónica.

El centrocampista español Mikel Merino durante el partido ante Portugal en los octavos de final del Mundial 2026. / Jose Breton / AFP7 / Europa Press

Casi tres décadas después de su paso por el Real Murcia, Marc Van Britsom continúa siendo un singular nexo de unión entre Murcia y Bélgica. Su etapa en el club fue breve, pero suficiente para crear un vínculo que el tiempo no ha conseguido romper en él. De hecho, dentro de dos meses regresará a la capital del Segura para reencontrarse con viejos amigos y volver a una ciudad que sigue considerando parte de su historia. Mañana, cuando ruede el balón, habrá un aficionado que animará a Bélgica, pero que le dolerá menos que a otros compatriotas suyos si España acaba imponiéndose.