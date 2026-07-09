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La Federación de Fútbol de la Región de Murcia galardona a los campeones del curso 2026-2027

El Palacio de los Deportes de Murcia acoge el evento que homenajea a los triunfadores de fútbol, fútbol sala y fútbol playa

Ganadores Gala del Deporte 2026

Ganadores Gala del Deporte 2026 / FFRM

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Paco Sarabia

Paco Sarabia

La Federación de Fútbol de la Región de Murcia celebró ayer por la tarde la Gala del Deporte. Un acto que sirvió para reconocer los éxitos cosechados por el fútbol regional durante la temporada 2025-26. El evento tuvo lugar en el Palacio de los Deportes de Murcia y reunió a más de 4.500 personas.

Durante la gala fueron homenajeados los más de 150 equipos que se han proclamado campeones en las distintas competiciones de fútbol, fútbol sala y fútbol playa, premiando los éxitos alcanzados a lo largo de la campaña.

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Con esta gala, la Federación de Fútbol de la Región de Murcia puso el broche de oro a la temporada 2025-2026, celebrando los logros deportivos de todos aquellos que han contribuido al crecimiento del fútbol, el fútbol sala y el fútbol playa regional, los tres deportes que forman la federación.

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