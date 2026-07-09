El FC Cartagena se queda sin su principal referente ofensivo: Rahmani firma por el Sabadell

Ya es oficial. Yanis Rahmani no continuará en el FC Cartagena y defenderá la próxima temporada la camiseta del CE Sabadell, que ayer miércoles anunció el fichaje del extremo franco-argelino hasta junio de 2027. Era un secreto a voces desde hacía semanas, pero faltaba la confirmación oficial, que ya ha llegado.

Con su salida, el conjunto albinegro pierde al futbolista que más diferencias marcó sobre el terreno de juego durante la segunda vuelta del pasado campeonato y uno de los pocos jugadores que ofrecieron un rendimiento sobresaliente en un curso muy complicado para la entidad. Su continuidad era una de las prioridades de la dirección deportiva para el nuevo proyecto, pero finalmente los caminos de ambas partes se separan.

Desde que concluyó la temporada, el Cartagena tenía claro que quería seguir contando con Rahmani. El club le presentó una propuesta de renovación convencido de que podía convertirse en uno de los líderes del equipo de Íñigo Vélez en el intento por regresar al fútbol profesional. Sin embargo, el atacante nunca terminó de dar el visto bueno a esa oferta y decidió tomarse un tiempo para valorar otras alternativas.

Finalmente, el Sabadell, recién ascendido a Segunda División y con un proyecto ambicioso para asentarse en el fútbol profesional, ha conseguido convencer al futbolista, que continuará su carrera lejos de Cartagonova.

Yanis Rahmani trata de controlar un balón durante el Cartagena - Nàstic. / Iván Urquízar

Un adiós casi anunciado

Aunque en el Cartagena ya se daba prácticamente por hecha su marcha desde hace semanas, la confirmación supone la pérdida del futbolista más determinante del equipo en el tramo final de la pasada temporada. Rahmani llegó durante el mercado invernal tras varios meses sin competir y apenas necesitó unas jornadas para recuperar su mejor versión. Terminó el campeonato con seis goles, pero su influencia fue mucho mayor que la que reflejan las estadísticas.

Fue el jugador que asumió la responsabilidad en los momentos más complicados, el que rompía líneas con sus conducciones, generaba superioridades en el uno contra uno y aportaba ese desequilibrio del que careció el FC Cartagena durante buena parte del curso. Su experiencia y capacidad para decidir partidos le convirtieron en una referencia ofensiva prácticamente desde el primer día.

La dirección deportiva ya había comenzado a reforzar esa demarcación con la incorporación de Rubén Richarte, extremo de apenas 19 años formado en la cantera del Real Betis. El joven futbolista destaca por su velocidad, desborde y verticalidad, además de ofrecer un interesante margen de crecimiento, pero su perfil es muy diferente al de Rahmani.

Yanis Rahmani celebra un gol en Torremolinos. / LOF

Richarte apenas ha comenzado su trayectoria en el fútbol sénior y llega como una apuesta de presente y, sobre todo, de futuro, sin la experiencia ni el peso competitivo que sí ofrecía el franco-argelino. A ello se suma que jugadores como Ribeiro también pueden desenvolverse en posiciones ofensivas de banda, aunque sus características son distintas y no responden al perfil de futbolista desequilibrante que representaba Rahmani.

Precisamente por ello, la salida del extremo obliga al Cartagena a seguir muy pendiente del mercado. La plantilla necesita incorporar un futbolista de un perfil distinto al de Richarte: un jugador contrastado, con experiencia en la categoría, capaz de asumir galones en ataque y de marcar diferencias cuando los partidos se igualan.

La dirección deportiva es consciente de que el equipo necesita talento individual en los últimos metros y que resulta imprescindible encontrar un futbolista que pueda aportar desborde, velocidad, gol y capacidad para generar ocasiones de manera constante.

En la búsqueda de un remplazo

La tarea, sin embargo, no será sencilla. El mercado de Primera Federación no ofrece demasiados futbolistas con ese perfil y, además, las limitaciones económicas con las que trabaja el FC Cartagena reducen considerablemente el abanico de opciones. Aun así, el verano es largo y el club dispone de varias semanas para seguir rastreando el mercado.

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Tras la marcha de Rahmani, la prioridad está clara: encontrar un extremo diferencial que devuelva al equipo ese desequilibrio ofensivo que tan buenos resultados ofreció durante la segunda vuelta y que puede resultar decisivo para construir un proyecto con aspiraciones de pelear por el ascenso.