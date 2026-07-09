El doctor Francisco Martínez vuelve al Murcia como jefe de los servicios médicos

El doctor Francisco Martínez Martínez vuelve al Real Murcia tres años después de su marcha y lo hace para ser el jefe de los servicios médicos del club, tal y como informó a través de un comunicado la entidad presidida por Pedro León Sánchez y de la que es propietario Felipe Moreno.

"El club se complace en anunciar la incorporación del doctor Paco Martínez al equipo médico como jefe de dicha área reforzando así su apuesta por ofrecer la máxima calidad asistencial a nuestros deportistas", indicó la institución grana anunciando el retorno de este reputado profesional especializado en medicina deportiva y murcianista de corazón, a lo cual también contribuyó el hecho de que prestara sus servicios al club durante más de una década.

Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Murcia (UMU) es unos de los grandes referentes en el ámbito de la cirugía ortopédica y traumatología. Actualmente ejerce como jefe de la sección de dichas especialidades en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca y dirige esta misma especialidad en el Hospital IMED Virgen de la Fuensanta, que es patrocinador y colaborador de servicios médicos del Real Murcia.

Su trayectoria está estrechamente vinculada al deporte de alto rendimiento, ámbito en el que acumula una amplia experiencia en diversos clubes profesionales. Tras una etapa anterior en la casa grana y después de formar parte de los servicios médicos del Elche Club de Fútbol, vuelve a incorporarse al Murcia estando su primer equipo en el grupo II de Primera RFEF y que afrontará el ejercicio 2026/2027 con la pretensión de ascender a Segunda División.

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Paco Martínez suple un vacío que había tras la salida de Santiago Godoy y unos meses sin alguien en concreto que estuviera al frente del departamento regresa al pasado tras desvincularse del Elche con el conjunto franjiverde militando en Primera División.