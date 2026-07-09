Fútbol
Ángel Cano, primer pilar del nuevo proyecto de la Deportiva Minera
El central de 31 años llega procedente del CD Extremadura tras conquistar el campeonato de grupo y el ascenso a Primera RFEF
La Deportiva Minera ha dado el pistoletazo de salida a su planificación para la temporada 2026-2027 anunciando el fichaje del central Ángel Cano. A sus 31 años, el defensor se convierte en la primera pieza clave del nuevo proyecto minero, que busca consolidarse tras la reciente llegada de Alejandro Sandroni al banquillo.
Cano aterriza en el Coliseo Ángel Celdrán avalado por una trayectoria notable y un estado de forma excepcional. Procede del CD Extremadura, equipo con el que acaba de conquistar el campeonato de grupo y el ansiado ascenso a Primera RFEF. Durante la pasada campaña, el central demostró ser un auténtico "mariscal" de la defensa, disputando 35 encuentros y superando los 3.000 minutos de juego.
El nuevo fichaje minero cuenta con una amplia experiencia forjada principalmente en el fútbol valenciano, con pasos destacados por equipos como el Villarrobledo, el CD Alcoyano y el Torrent, donde logró un ascenso a Segunda RFEF. En las últimas dos temporadas, ha demostrado su valía tanto en la Peña Deportiva como en el Bergantiños, antes de culminar su exitosa etapa en el Extremadura.
La incorporación de Cano no es solo una apuesta por el nombre, sino por el rendimiento demostrado. Los datos confirman su jerarquía sobre el césped, destacando un impresionante éxito en duelos por el suelo y un dominio imperial en el juego aéreo, con una efectividad muy alta.
Asimismo, su capacidad defensiva se refleja en sus recuperaciones y en sus intercepciones registradas. Todo ello lo logra manteniendo un perfil disciplinado y limpio, ya que apenas comete faltas por encuentro, lo que confirma su perfil de zaguero contundente y riguroso.
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