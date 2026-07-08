El UCAM Murcia suma experiencia en la medular con Julio Iglesias

El UCAM Murcia CF anunció ayer la incorporación del centrocampista Julio Iglesias para la próxima temporada, después de que ambas partes alcanzaran un acuerdo para su llegada al conjunto universitario. El futbolista reforzará el centro del campo del equipo murciano tras completar la última campaña en la UD Melilla, donde disputó 29 partidos y marcó seis goles.

Formado en las categorías inferiores del Real Betis Balompié, Iglesias debutó con el Betis Deportivo en la temporada 2018-19 en Tercera División antes de continuar su carrera en el Ceuta y el Córdoba. En el conjunto andaluz, al que llegó en la campaña 2020-21, una lesión de larga duración condicionó su primer curso, aunque posteriormente participó en 19 encuentros en una temporada en la que el equipo conquistó la Copa Federación y logró el ascenso a Primera Federación como campeón del Grupo IV de Segunda Federación.

En el verano de 2022 regresó a la AD Ceuta para competir en Primera Federación. Durante sus dos campañas en el conjunto caballa disputó un total de 62 partidos y anotó tres goles, además de participar en una fase de ascenso a Segunda División. Posteriormente, en la temporada 2024-25, militó en el San Fernando CD, donde jugó 31 encuentros y firmó cinco tantos en Segunda Federación.

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La pasada temporada defendió la camiseta de la UD Melilla, con la que volvió a destacar en Segunda Federación al disputar 29 partidos y marcar seis goles. Con este fichaje, el UCAM Murcia incorpora a un nuevo efectivo para su plantilla de cara al curso 2026-27, en el que el centrocampista gaditano, con amplia experiencia en la categoría, iniciará una nueva etapa en el conjunto universitario liderado por Checa desde el banquillo para tratar de pelear de nuevo por el salto de categoría.