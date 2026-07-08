El UCAM Murcia mira al sorteo de la Champions League con el Alba Berlín como gran amenaza

El camino del UCAM Murcia CB en la Basketball Champions League se dibujará hoy con la celebración del sorteo de la fase de grupos, que se podrá seguir a través del canal oficial de YouTube de la FIBA a partir de las 11.30 horas. Un evento en el que los de Sito Alonso regresan por la puerta grande, avalados por su cuarta plaza en la Liga Endesa y su destacada posición en el ránking de la FIBA, que les permite ser cabezas de serie.

Por lo tanto, el conjunto universitario evitará en la fase regular a varios de los máximos candidatos a levantar el título en esta undécima edición de la BCL. El UCAM Murcia partirá desde el 'Bombo 1', por lo que no se cruzará en este primer tramo de la temporada con el actual campeón, el Rytas Vilnius lituano, ni con otros campeones en anteriores ediciones como el Telekom Baskets Bonn alemán o el AEK Atenas.

Tampoco con el Unicaja Málaga, que también partirá como cabeza de serie, pero en la primera fase no se permite el cruce entre equipos del mismo país. Los enfrentamientos del UCAM Murcia ante el Galatasaray turco, el Hapoel Holon israelí y el Nymburk checo tampoco se darán en la fase regular, por lo que el Alba Berlín se convierte en la principal amenaza del sorteo para los universitarios.

El grupo del UCAM Murcia se compondrá con un rival del 'Bombo 2', otro del 'Bombo 3' y un cuarto del 'Bombo 4'. Y en esa segunda urna se encontrará la bola del vigente campeón de Alemania. Y es que el Alba Berlín viene de ganarle la Bundesliga al Bayern de Múnich en una final que se decidió en el quinto partido tras remontar 20 puntos de desventaja.

Jonas Mattisseck, del Alba Berlín, durante un partido el pasado curso en la Basketball Champions League. / FIBA CHAMPIONS LEAGUE

Un entrenador español

Liderado por el andaluz Pedro Calles desde el banquillo, un entrenador que en 2012 decidió probar suerte en Alemania y que fue elegido como mejor técnico del año en 2019 con el Rasta Vechta, recaló en Berlín en 2025 como ayudante de Israel González, segundo técnico de Aíto García Reneses. Sin embargo, su despido en marzo de ese mismo año hizo que Calles asumiera las riendas como primer entrenador. Unos meses más tarde, el Alba Berlín ha conquistado la Bundesliga después de cuatro años.

Una temporada a la que a punto estuvo de ponerle la guinda también en la competición europea, ya que después de romper su larga tradición con la Euroliga, el pasado curso decidió disputar la Basketball Champions League. Una competición de la que se quedó a las puertas de la Final Four, al caer en los cuartos de final frente al Unicaja Málaga, en una eliminatoria que se resolvió en la prórroga del segundo partido a favor de los cajistas.

Pedro Calles, entrenador del Alba Berlín, el pasado curso. / FIBA CHAMPIONS LEAGUE

El conjunto alemán fue el equipo con el promedio más alto de asistencias repartidas, con una media de 21,8 pases a canasta en 14 partidos.

Francia, Italia, Grecia o... el Falco

De evitar al Alba Berlín, el UCAM Murcia podría cruzarse como rivales del 'Bombo 2' con el Cholet Basket francés, que cayó en el Play-In hacia el Top-16 el pasado curso; el Nanterre 92, al que se enfrentó en la 2024-2025 y que supondría el regreso del pívot Jean-Marc Pansa, reciente fichaje del UCAM, al equipo en el que se formó; o el SIG Strasbourg.

También podría darse un cruce con el Falco Szombathely, que sería el cuarto en sus ocho años por Europa, o el Peristeri griego y el Pallacanestro Reggiana, a los que se ha medido recientemente, como primeros rivales potenciales para hacerse con el primer puesto del grupo.

Así son los bombos del sorteo de grupos de la Basketball Champions League. / FIBA CHAMPIONS LEAGUE

El rival desde el Bombo 3 llegará desde Bélgica con el Giants Antwerp belga, el Juventus Utena lituano o el Igokea bosnio. También podría cruzarse con el Sabah BC de Azerbaiyán, equipo desde el que ha llegado el pívot Pansa, o el Bnei Penlink Herzliya isrealí, Igokea m:tel (BIH), el Legia Warszawa polaco, el Pallacanestro Varese italiano y el Spartak Office Shoes serbio. Ninguno de ellos estuvo presente en el Top-16 en la pasada edición de la BCL.

¿Otro reencuentro con Caupain?

Mientras que en el Bombo 4 los cruces pueden darse con la Cibona croata, el Porto portugués o el Trabzonspor turco, que recientemente ha fichado al exuniversitario Troy Caupain después de que el base regresase al Palacio el pasado marzo con la Reggia Emilia en la FIBA Europe Cup, a los que se añaden el BK KVIS Pardubice checo, el BMA365 Bamberg Baskets alemán, y dos equipos llegados desde la fase de la clasificación disputada en septiembre, entre los que se encuentran el Río Breogán.

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El exjugador universitario Troy Caupain ante Will Falk. / FIBA EUROPE CUP

Sin cruces españoles en la primera ronda

El UCAM Murcia no se podrá cruzar ni con el Unicaja Málaga (Bombo 1), ni con el Joventut de Badalona (Bombo 2) ni el Surne Bilbao Basket (Bombo 4) o Río Breogán -si finalmente logra su plaza (Bombo 4)- en la fase regular al ser rivales del mismo país. Sí que podrían enfrentarse entre ellos a partir del Top-16.