Sandroni toma el mando de una Deportiva Minera en plena transformación

La Deportiva Minera ha puesto punto final a la incertidumbre y ha dado el pistoletazo de salida a un proyecto que promete agitar los cimientos de la Segunda Federación. Tras una presentación institucional ayer con los nuevos inversores, el club ha oficializado este miércoles su renovada columna vertebral. En un acto que marca el inicio de una nueva etapa, la entidad ha confirmado la estructura deportiva encabezada por Antonio Martínez en la dirección deportiva, Juan Carlos Belencoso como secretario técnico y Alejandro Sandroni como nuevo entrenador.

El sello de Sandroni: experiencia y competitividad

Alejandro Sandroni asume las riendas del banquillo con el objetivo claro de imprimir su carácter a un equipo que busca seguir creciendo. El técnico argentino, que ya conoce lo que es trabajar en campos históricos de la Región de Murcia, mostró su entusiasmo por el reto: "Soy entrenador de fútbol y quiero trabajar. Tengo muchísima ilusión y muchísimas ganas de estar aquí, y de tratar de sacar rendimiento, que es nuestro trabajo", se sinceró en su primera respuesta.

Lejos de prometer metas inalcanzables, Alejandro Sandroni ha optado por un discurso marcado por la prudencia y el realismo ante el nuevo desafío. El técnico ha pedido "poner un poco de hielo" a las expectativas, subrayando que, aunque la ambición es máxima, la realidad actual obliga a avanzar con humildad. Sandroni ha sido tajante al señalar que no es momento de asegurar resultados ni ascensos, ya que el proyecto se encuentra en una fase inicial de formación: "Yo siempre he sido muy objetivo, podría decir hasta aquí, vamos a ascender y vamos a ser un equipazo, pero la realidad ahora mismo es que no tenemos jugadores, que tenemos que formar un cuerpo técnico". Para el entrenador, la clave es construir un bloque competitivo día a día.

Para el nuevo técnico, el éxito en la categoría exige una mentalidad específica: "Lo primero que buscamos en jugadores son buenas personas; no hay jugadores si hay malas personas, porque eso es clave". Sobre el modelo de juego, Sandroni promete un equipo camaleónico y exigente: "Tenemos que tener jugadores polivalentes, que se adapten a las circunstancias. Soy un entrenador tremendamente exigente de respetar la profesión; mi equipo se va a dejar la vida". Respecto a la situación actual del mercado, Sandroni restó importancia al retraso en la confección de la plantilla apelando a la calma: "Estamos convencidos de que hay buenos jugadores y vamos a traer futbolistas convencidos, como lo estamos nosotros".

Continuidad y estabilidad con Antonio Martínez

Antonio Martínez, quien continúa como director deportivo, fue el primero en tomar la palabra para valorar la nueva era tras la entrada de los nuevos inversores, Carlos y Micho. "Teníamos que esperar sobre todo a la entrada del nuevo inversor. El lunes se firmó su entrada y hablaron conmigo; querían que continuara y, en mi casa —donde llevo tres temporadas—, no tuve ninguna duda".

El máximo responsable de la parcela deportiva hizo hincapié en que este proyecto es una "continuidad" reforzada por una estructura profesionalizada. "Creo que tener más estructura es mucha facilidad. Me han transmitido mucha tranquilidad y ambición; han hecho hincapié en rodearme de la mayor y mejor gente posible para poder abarcar mucho más volumen de fútbol". Ante la configuración de la plantilla, Martínez se mostró pragmático: "Sabemos que el mercado está muy avanzado, pero estamos convencidos de que vamos a hacer un equipo competitivo".

Juan Carlos Belencoso, el nuevo secretario técnico

Cerró la presentación Juan Carlos Belencoso, quien asume el rol de secretario técnico tras su salida del Ibiza, aportando una visión complementaria a la dirección deportiva. "Con Antonio siempre he tenido una relación muy buena. Cuando se dio mi salida, estaba libre y todo ha sido rapidísimo; me reuní con los nuevos gestores y no tuve ninguna duda", aclaró.

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Sobre su labor en el club, Belencoso destacó el valor añadido que pretende aportar: "Todo mi margen de visionado siempre ha sido enfocado a Primera RFEF o Segunda División, porque nuestro proyecto anterior era muy grande, pero he visto muchísimos partidos de Segunda Federación. Vamos a intentar, según la medida que podamos, traer jugadores de Primera RFEF que no tengan capacidad de encontrar equipo allí y que creemos que pueden ser interesantes". Para el nuevo secretario técnico, la prioridad es clara: "Venimos a ayudar en todo lo que se pueda, a estar disponible para Antonio y para el míster, y a intentar conseguir ascender, lógicamente paso a paso", concluyó el último refuerzo en la estructura deportiva del club.