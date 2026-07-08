Baloncesto
Los rivales del UCAM Murcia en la Champions League: Peristeri, Pallacanestro Varese y Bamberg
El conjunto universitario esquiva al Alba Berlín en la fase regular y queda encuadrado en el grupo D
El UCAM Murcia CB ya conoce su camino en la Basketball Champions League después de realizarse el sorteo de la fase de grupos para la temporada 2026-2027. El conjunto universitario, que partía desde el Bombo 1 como cabeza de serie, ha esquivado al Alba Berlín en la fase regular, el rival más peligroso con el que se podía cruzar, y se reencontrará con un viejo conocido.
Y es que la plantilla de Sito Alonso ha quedado encuadrado en el Grupo D junto al Peristeri griego, al Pallacanestro Varese italiano y al Bamberg alemán en el primer asalto de la máxima competición de la FIBA, en la que buscará acceder al Top-16. El conjunto griego, frente al que el UCAM Murcia consiguió la medalla de bronce en la Final Four de Belgrado en 2024, también se enfrentó a los murcianos en la temporada 2024-2025 de la BCL. Al igual que los universitarios, viene de disputar la pasada campaña la FIBA Europe Cup. En la liga griega alcanzó la sexta plaza, cayendo en cuartos de final ante el PAOK.
El Pallacanestro Varese, por su parte, viene de finalizar la Lega A en la novena posición, quedándose a las puertas de disputar el play off por el título, tras un balance de 12 victorias y 16 derrotas en la máxima competición italiana.
Por último, el Bamberg alemán, que partía desde el Bombo 4, puede ser también una buena piedra en el camino por hacerse con la primera plaza del grupo. El conjunto alemán viene de conseguir la tercera plaza en la Bundesliga y en las semifinales por el título cayó en semifinales frente al Alba Berlín, que acabó siendo campeón frente al Bayern Múnich en el quinto partido tras remontar 20 puntos y que ha quedado encuadrado en el grupo G.
Tres rivales competitivos
Así pues, Grecia, Italia y Alemania son los destinos que deberá visitar el UCAM Murcia durante el primer tramo de una competición en la que volverá a compaginar el calendario con el de la Liga Endesa para medir sus fuerzas ante tres rivales siempre competitivos en el panorama europeo.
Los primeros clasificados de esta ronda accederán directamente a otra fase de grupos para disputar el Top-16 de la BCL, mientras que los segundos y terceros deberán disputar una eliminatoria de Play-In al mejor de tres partidos para avanzar de ronda. En caso de que el UCAM Murcia tuviera que disputar esta eliminatoria de Play-In se cruzaría con los rivales del grupo C, donde están encuadrados otros clubes a los que se ha enfrentado en otras ocasiones como el AEK Atenas griego, el Falco húngaro y el Antwerp Giants belga.
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