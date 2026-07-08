Presentada la VI Carrera Benéfica ‘Entre Arrozales’, que se celebrará el 20 de septiembre en Calasparra

El Santuario Virgen de la Esperanza acogió la presentación de la VI Carrera Benéfica ‘Entre Arrozales’, una prueba que se ha convertido en una de las citas deportivas más esperadas del calendario calasparreño y que volverá a reunir a corredores y senderistas el próximo domingo 20 de septiembre en un entorno único como son los arrozales de Calasparra.

Cartel Oficial 2026 / La Opinión

En la presentación participaron los concejales del equipo de gobierno Juan Bernal y Pablo Cassinello; el presidente de la DOP Arroz de Calasparra, José Martínez; la presidenta de la Mayordomía del Santuario, Juana Dolores García; y representantes del colectivo ‘Calasparra Se Mueve’, de la asociación ‘Mucho a Mucho’, de la asociación ‘Amigos del Museo del Arroz’ y de la Mayordomía.

40 aniversario de la DOP

Coincidiendo con el 40 aniversario de la Denominación de Origen Protegida Arroz Calasparra, la prueba volverá a convertir los arrozales en el escenario de una jornada que une deporte, naturaleza, turismo, gastronomía y solidaridad. El recorrido, de 10 kilómetros, tendrá su salida y meta en el Santuario Virgen de la Esperanza y discurrirá entre caminos y arrozales. Además, se celebrará una ruta senderista para que cualquier persona pueda participar y disfrutar de este entorno privilegiado.

Las inscripciones tienen un precio de 12 euros y conservan el carácter solidario que ha acompañado a esta iniciativa desde sus inicios

Las inscripciones tienen un precio de 12 euros y conservan el carácter solidario que ha acompañado a esta iniciativa desde sus inicios. Dos euros de cada dorsal se destinarán al colectivo “Calasparra Se Mueve” y a la asociación “Mucho a Mucho”, colaborando con proyectos de investigación contra el cáncer.

Al finalizar la carrera, y tras la entrega de trofeos, los participantes podrán disfrutar de una degustación solidaria

Al finalizar la carrera, y tras la entrega de trofeos, los participantes podrán disfrutar de una degustación solidaria de Arroz DOP Calasparra, queso (Tío Resti), jamón (El Pozo) y cerveza Estrella de Levante, que servirán también para seguir apoyando esta causa.

La VI Carrera Benéfica Entre Arrozales está organizada por el Ayuntamiento de Calasparra, el Consejo Regulador de la DOP Arroz de Calasparra, la Mayordomía del Santuario Virgen de la Esperanza, el colectivo "Calasparra Se Mueve", la asociación “Mucho a Mucho” y la Asociación de Amigos del Museo del Arroz, con la colaboración de Don Dulce, ComAp, Cantalar, Asojam, Blade Runners Calasparra, Tío Resti, ElPozo y Estrella de Levante, además del patrocinio de la Región de Murcia.