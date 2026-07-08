Fútbol
Chesco, el joven talento lorquino, firma por el primer equipo del Lorca Deportiva
El joven centrocampista, formado en las bases de la cantera blanquiazul, se une a la lista de jugadores sub-23 del primer equipo
Tal y como avanzó La Opinión hace dos semanas, el joven jugador lorquino, Chesco, tendrá su oportunidad en el primer equipo del Lorca Deportiva. El talentoso centrocampista formado en las bases de los equipos de Lorca va a poder demostrar el fútbol que lleva dentro. Es el quinto jugador del primer equipo blanquiazul con licencia sub-23, tras el lateral derecho, Jaime Escobar, los centrales, Adrian Cagigal y Asier Pérez, además del lateral zurdo, Sergio Carmona.
Chesco se convierte en el segundo jugador nacido en Lorca del plantel que volverá a entrenar, el aguileño Sebas López.
Mario de la Cruz Puig Díaz «Chesco» (Lorca, 2005) vuelve al Lorca Deportiva, en esta ocasión al primer equipo, como mediapunta sub-23. El jugador lorquino que ha jugado esta temporada pasada en el Águilas FC «B» en Tercera Federación, ya pasó por la disciplina blanquiazul, concretamente en su filial que milita en Preferente Autonómica. El habilidoso jugador también pasó por las bases del UCAM Murcia y Real Murcia.
Chesco se une a los fichajes de Cagigal, Antonio Sola, Carmona, Kike Carrasco, Javi Pedrosa, Marc García, Asier Pérez, Talaverón y Chus Ruiz y las renovaciones de Sergi Monteverde, Escobar, Álvaro Martínez, Peque, Willy, Ernestas, Naranjo y Dani García, y ya son 18 jugadores confirmados los que iniciarán la pretemporada a los órdenes de Sebas López.
El Lorca Deportiva quiere cerrar la plantilla con un portero, un lateral derecho y un jugador de banda con proyección ofensiva.
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