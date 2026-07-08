Fútbol Sala
ElPozo Murcia ya conoce a sus rivales para la nueva edición de la Futsal Champions League
El conjunto murciano regresa a la competición europea seis años después y lo hace ante un grupo complicado, con rivales como Benfica, FC Hit Kyv y Roermond
Todo el equipo de ElPozo Murcia puede ponerse a preparar el próximo curso. Ya sabían sus rivales para el torneo de apertura, el nuevo formato que estrenará la Primera División, y que los murcianos lo harán visitando la casa de Noia. Después también saben que los días 5 y 6 de septiembre pelearán ante Barça, Jaén y Palma por la Supercopa de España. Y ahora ya conocen su grupo para su regreso a la Champions, donde van a tener que dar su máximo para pasar de la fase de grupos, porque les ha tocado un grupo bastante exigente.
El conjunto murciano se coloca en el Grupo 4 y ya conoce al resto de integrantes. Primero está el Benfica portugués, campeón de este torneo en 2010 y uno de los principales favoritos del grupo. Después tiene al FC Hit Kyiv ucraniano, un habitual en las competiciones continentales, y por último al Roermond neerlandés, que parte como anfitrión, ya que esta primera fase se disputa en tierras neerlandesas.
ElPozo Murcia regresa a la competición europea seis años después y lo hace como un equipo más maduro y con ganas de volver a reinar. Los murcianos tienen una espina clavada con la Champions, después de haberse quedado a las puertas en dos ocasiones. La primera, en la temporada 2007-2008, donde cayeron en la tanda de penaltis ante el M.F.K. Sinara ruso, y la segunda vez fue en la campaña 2019-2020, la última que disputaron, frente al Barça por 2-1.
La ronda principal de la Futsal Champions League se disputará en Holanda, entre el 27 de octubre y el 1 de noviembre. Los tres primeros clasificados de cada uno de los grupos pasarán a la siguiente ronda, mientras que los dos primeros optarán a ser cabezas de serie en la siguiente ronda eliminatoria.
Los equipos que avancen de la ronda principal jugarán los octavos de final de esta Futsal Champions, que se disputarán a doble partido. El encuentro de ida se jugará el 23 de noviembre, mientras que el choque de vuelta será el 4 de diciembre. Los ganadores de estas eliminatorias accederán a los cuartos de final.
ElPozo Murcia va a tener que pelear, porque le ha tocado un grupo muy exigente, pero espera demostrar lo aprendido durante esta temporada. No quiere dejar escapar una oportunidad que lleva esperando seis años. Josan González y los suyos tienen trabajo este verano para terminar de confeccionar una plantilla competitiva que dé guerra en Europa el próximo curso.
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