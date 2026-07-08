La Carrera Mingrano–Las Palas regresa el 31 de octubre para volver a unir deporte y solidaridad a favor de la Asociación Española de Mastocitosis
Tras el éxito de participación y la importante recaudación conseguida en su primera edición en 2025, la II Carrera Mingrano–Las Palas volverá a celebrarse el próximo sábado 31 de octubre de 2026, a partir de las 9:30 horas, con salida y meta en la pedanía de Las Palas (Fuente Álamo de Murcia). La prueba contará con un recorrido de 18 kilómetros (12 km de senderismo) y volverá a tener un marcado carácter solidario, ya que la recaudación obtenida en esta segunda edición a través de las inscripciones se destinará a la Asociación Española de Mastocitosis y Enfermedades Relacionadas (AEDM), contribuyendo a la investigación, visibilidad y apoyo a las personas afectadas por esta enfermedad poco frecuente.
La carrera, organizada por el Club Portichuelo con la colaboración de los Ayuntamientos de Fuente Álamo de Murcia y Mazarrón, entidades deportivas y patrocinadores, nació con el objetivo de combinar deporte, naturaleza y solidaridad. El gran respaldo recibido en su estreno ha impulsado la celebración de una segunda edición que aspira a reunir a corredores y senderistas llegados de distintos puntos de la Región de Murcia y de otras comunidades, demostrando que cada paso cuenta cuando se trata de apoyar una causa solidaria.
La alcaldesa de Fuente Álamo, Juana María Martínez, ha destacado que "es un auténtico orgullo que una iniciativa de estas características se celebre en nuestra pedanía de Las Palas. Es una prueba que refleja el compromiso solidario de todo el municipio de Fuente Álamo y que, además, consigue atraer a participantes de muchos otros lugares, convirtiéndose en un magnífico escaparate para nuestro entorno y para los valores del deporte y la solidaridad".
El periodo de inscripción ya se encuentra abierto y todas las personas interesadas pueden formalizar su participación escaneando el código QR que aparece en el cartel oficial de la prueba.
Bajo el lema 'Cada paso cuenta, cada kilómetro ayuda', la II Carrera Mingrano – Las Palas vuelve a hacer un llamamiento a corredores, senderistas y vecinos para formar parte de una jornada donde el deporte trasciende la competición y se convierte en una herramienta para mejorar la vida de quienes conviven con la mastocitosis.
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