Carlos Rojas, el ex del Real Murcia se que ha convertido en un gran negocio para el Hércules

Cuando Carlos Rojas acabó su vinculación con el Real Murcia hace algo más de un año, pocos aficionados murcianistas hubieran apostado porque unos meses después el atacante se convertiría en uno de los traspasos del mercado de Primera RFEF. Posiblemente tampoco lo pensarían en el Hércules, club al que llegó después de dos temporadas en Nueva Condomina y en el que solo aguantó seis meses, acabando cedido en invierno al FC Epicentr de la Primera División ucraniana.

Pero la sorpresa ha saltado en este mes de julio. Porque Carlos Rojas, el futbolista que durante muchas jornadas desesperó a los seguidores del Real Murcia y el jugador que nunca tuvo buen feeling en el Rico Pérez con Beto Company, ahora ha dejado 350.000 euros en las arcas del equipo alicantino. Y todo porque el extremo conquense, con doble pasaporte, español y colombiano, ha logrado sacar su mejor versión lejos de casa, obligando a los responsables del FC Epicentr a rascarse el bolsillo para conseguirlo en propiedad tras acabar su periodo de cesión.

Según publicaban esta semana los compañeros del diario Información de Alicante, el traspaso de Carlos Rojas se ha cerrado por 350.000 euros. El Hércules recibirá ahora 200.000 euros y los otros 150.000 antes de que acabe este 2026. Además, en el contrato, los herculanos también se aseguran un 30% en caso de una futura venta del atacante. Un negocio redondo para una entidad alicantina que el pasado verano apostaba por el conquense, firmándolo en propiedad después de que acabara su vinculación con el Almería, pero que nunca pudo disfrutar de su mejor versión. Una buena versión que sí ha dado en Ucrania, donde ha destacado por su gran aportación ofensiva, jugando 11 partidos, marcando 3 goles y dando dos asistencias.

Posiblemente ese ‘nuevo’ Carlos Rojas esté más cerca del Carlos Rojas que llegaba al Real Murcia en agosto de 2023 -era cedido por el Almería- que del que se marchó en junio de 2025. Y es que la lesión de menisco sufrida en enero de 2024 y que le obligó a pasar por el quirófano cortó de forma importante su progresión. Aunque el Real Murcia volvió a confiar en él para la temporada 24-25, renovando su contrato de cesión, el conquense vivió una temporada completamente en la sombra, apenas teniendo protagonismo en la plantilla entrenada por Fran Fernández.

Solo jugó 751 minutos entre liga y Copa Federación, y la única alegría que dio a los aficionados llegó en la jornada 31 ante el Betis Deportivo. Cuando Rojas saltó al campo en el minuto 76, el Real Murcia perdía 1-0 en el campo de los béticos. Sin embargo, el extremo logró encontrar por una vez la magia. Dos minutos después de saltar al campo lograba el gol del empate, y en el 89 repetía, poniendo en el marcador un 1-2 que ya no se movió y que permitió a los murcianistas sumar tres puntos en su carrera hacia el play off de ascenso.

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Acabada la liga, se marchaba de Nueva Condomina por la puerta de atrás. En su nuevo destino, el Hércules, apenas aguantó seis meses, tomando la difícil decisión de probar suerte en Ucrania. Y en el FC Epicentr ha encontrado la inspiración que ha permitido al Hércules ingresar 350.000 euros.