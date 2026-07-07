Julio Iglesias, nuevo fichaje del UCAM Murcia

El UCAM Murcia y Julio Iglesias Rojas (Cádiz, 2000) han alcanzado un acuerdo para la incorporación del jugador al conjunto universitario de cara a la temporada 2026-27, reforzando el centro del campo con un futbolista de gran calidad.

"El club incorpora a su plantilla a un centrocampista de gran criterio, despliegue y personalidad sobre el terreno de juego. Su capacidad para organizar el juego, incorporarse al ataque, llegar desde segunda línea y aportar goles, unida a su físico y buen trato de balón, le convierten en un perfil muy completo para la medular universitaria", explican en la nota que hace oficial su fichaje.

Julio Iglesias se formó en las categorías inferiores del Real Betis Balompié, donde fue superando las diferentes etapas de formación compitiendo en Liga Nacional y División de Honor Juvenil. Su progresión dentro de la entidad verdiblanca le permitió debutar con el Betis Deportivo durante la temporada 2018-19 en Tercera División, dando así sus primeros pasos en el fútbol sénior.

Ascenso con el Córdoba

Tras una etapa en la AD Ceuta, el centrocampista gaditano firmó por el Córdoba CF en el curso 2020-21 para competir en Segunda División B. Sin embargo, una lesión de larga duración frenó su progresión durante buena parte de su primera campaña como blanquiverde. Superado ese difícil contratiempo, Julio Iglesias regresó con fuerza a los terrenos de juego en la temporada siguiente. El centrocampista disputó 19 encuentros durante una campaña histórica para el conjunto cordobesista, que conquistó la Copa Federación y logró el ascenso a Primera Federación como campeón del Grupo IV de Segunda Federación.

En el verano de 2022 regresó a la AD Ceuta para competir en Primera Federación. En su primera temporada disputó 31 encuentros y anotó dos goles, contribuyendo a la permanencia del conjunto caballa en la categoría. Un año más tarde volvió a ser una pieza importante del equipo, participando en otros 31 partidos y firmando un tanto. Además, disputó el playoff de ascenso a Segunda División, consolidándose como un futbolista importante en la categoría de bronce del fútbol español.

Grandes registros en Segunda Federación

En el verano de 2024 recaló en el San Fernando CD, donde completó una destacada temporada en Segunda Federación. El centrocampista gaditano disputó 31 encuentros y anotó cinco goles, confirmando su capacidad para aportar tanto en la creación del juego como en tareas ofensivas. La pasada campaña defendió la camiseta de la UD Melilla, donde volvió a firmar unos grandes registros. Julio Iglesias disputó 29 encuentros y anotó seis goles, consolidándose como uno de los centrocampistas con mayor llegada de la categoría y demostrando, una temporada más, su regularidad y capacidad para marcar diferencias desde la medular.

Noticias relacionadas

De este modo, Julio Iglesias se incorpora al proyecto universitario como un refuerzo de garantías para potenciar la medular del equipo. Su calidad, capacidad de trabajo y llegada desde segunda línea reforzarán el centro del campo del conjunto universitario de cara a la temporada 2026-27.